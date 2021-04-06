Крым не станет русской Калифорнией

Крым не станет русской КалифорниейОднако в перспективе центр российской жизни может смещаться к югу
Свежий демографический рейтинг, составленный агентством «РИА Рейтинг» по данным Росстата, свидетельствует, что за 2018–2020 гг. население выросло только в 22 регионах страны. При этом лишь в 14 из них – за счет естественного прироста. Иными словами, рост в восьми регионах – это просто перекладывание из кармана в карман. Это касается, в частности, таких гигантов, как Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край: их рост – следствие потери населения другими субъектами РФ. Думается, и в Москве пусть минимальный, но положительный естественный прирост дают именно мигранты – достаточно пройти по столичным дворам спальных районов и посмотреть на гуляющих мам с детьми.
Притяжение людей к столицам понятно. Гораздо важнее другое территориальное перемещение – на юг, следствием которого стал взрывной, почти на 17%, рост населения Севастополя. Это главная сенсация рейтинга. Численность населения в городе на 1 января 2021 г. составила 510 000 человек. При естественной убыли за 2018–2020 гг. в 4800 человек миграционный прирост составил 30 300. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев по этому поводу гордо заявил, что прирост численности населения обусловлен «развитием города, что мотивирует людей к переезду из других регионов».