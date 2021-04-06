Крым не станет русской Калифорнией

Свежий демографический рейтинг, составленный агентством «РИА Рейтинг» по данным Росстата, свидетельствует, что за 2018–2020 гг. население выросло только в 22 регионах страны. При этом лишь в 14 из них – за счет естественного прироста. Иными словами, рост в восьми регионах – это просто перекладывание из кармана в карман. Это касается, в частности, таких гигантов, как Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край: их рост – следствие потери населения другими субъектами РФ. Думается, и в Москве пусть минимальный, но положительный естественный прирост дают именно мигранты – достаточно пройти по столичным дворам спальных районов и посмотреть на гуляющих мам с детьми.