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Крым не станет русской Калифорнией

Однако в перспективе центр российской жизни может смещаться к югу
Максим Артемьев , историк, журналист, автор книги «Как работает Америка»
Евгений Разумный / Ведомости

Свежий демографический рейтинг, составленный агентством «РИА Рейтинг» по данным Росстата, свидетельствует, что за 2018–2020 гг. население выросло только в 22 регионах страны. При этом лишь в 14 из них – за счет естественного прироста. Иными словами, рост в восьми регионах – это просто перекладывание из кармана в карман. Это касается, в частности, таких гигантов, как Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край: их рост – следствие потери населения другими субъектами РФ. Думается, и в Москве пусть минимальный, но положительный естественный прирост дают именно мигранты – достаточно пройти по столичным дворам спальных районов и посмотреть на гуляющих мам с детьми.

Притяжение людей к столицам понятно. Гораздо важнее другое территориальное перемещение – на юг, следствием которого стал взрывной, почти на 17%, рост населения Севастополя. Это главная сенсация рейтинга. Численность населения в городе на 1 января 2021 г. составила 510 000 человек. При естественной убыли за 2018–2020 гг. в 4800 человек миграционный прирост составил 30 300. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев по этому поводу гордо заявил, что прирост численности населения обусловлен «развитием города, что мотивирует людей к переезду из других регионов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных