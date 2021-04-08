Китаю придется решать ближневосточную головоломку

Для Ирана китайские инвестиции являются жизненной необходимостью. В результате американских санкций, которые были введены после выхода США из ядерной сделки с Ираном в 2018 г., иранская экономика понесла тяжелые потери. Экспорт нефти на конец 2020 г. составлял в среднем 700 000 барр./сутки, тогда как до введения санкций Иран экспортировал более 2 млн. Выросли цены на продовольствие и другие товары – страна критично зависима от импорта продуктов. Потребление уменьшилось примерно на четверть, около 50% населения сегодня можно отнести к бедным. Иран нуждается в современных технологиях и инвестициях, от которых он оказался отрезан.