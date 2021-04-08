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Китаю придется решать ближневосточную головоломку

Что мешает «историческому» сближению Пекина и Тегерана
Михаил Магид , востоковед
Глава МИД Китая Ван И и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф подписали соглашение о стратегическом и экономическом партнерстве между странами /АР

Глава МИД Китая Ван И и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф подписали соглашение о стратегическом и экономическом партнерстве между странами. Срок действия соглашения – 25 лет, четверть века. Многие уже поспешили назвать договор «историческим», а президент США Джо Байден заявил, что «обеспокоен соглашением». «Беспокойство Байдена абсолютно справедливо. Расцвет стратегического сотрудничества на востоке ускоряет закат США», – ответил американскому лидеру секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Однако в самом Иране соглашение тоже вызывает неоднозначную реакцию.

Для Ирана китайские инвестиции являются жизненной необходимостью. В результате американских санкций, которые были введены после выхода США из ядерной сделки с Ираном в 2018 г., иранская экономика понесла тяжелые потери. Экспорт нефти на конец 2020 г. составлял в среднем 700 000 барр./сутки, тогда как до введения санкций Иран экспортировал более 2 млн. Выросли цены на продовольствие и другие товары – страна критично зависима от импорта продуктов. Потребление уменьшилось примерно на четверть, около 50% населения сегодня можно отнести к бедным. Иран нуждается в современных технологиях и инвестициях, от которых он оказался отрезан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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