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Этика ленинградской улицы требует от Роскомнадзора решимости

Если регулятор начал угрожать международным соцсетям, он должен держать слово
Олег Барабанов , программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО, д. п. н.
Если регулятор начал угрожать международным соцсетям, он должен держать слово /Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор заявил, что продлевает еще на месяц с лишним замедление Twitter и только потом его отключит. Тем самым первое обещание регулятора – заблокировать эту сеть через месяц после начала замедления – им не выполнено.

Нет нужды напоминать, что на условной ленинградской улице в рамках ее своеобразной, но четкой этики неисполненная угроза серьезно подрывает авторитет того, кто бахвалился впустую. Да и в шахматах, тоже бывших весьма популярными в Ленинграде (пусть и на других улицах), действует правило: «Взялся – ходи!». Впрочем, со стороны Twitter появилась информация, что сеть «конструктивно взаимодействует» с Роскомнадзором. Если это так, то тем самым, возможно, американский гигант перестал «игнорить» нашего регулятора. В любом случае в начавшемся противостоянии российских властей с соцсетями состоялось очередное сражение и уже можно оценить его контекст.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных