Этика ленинградской улицы требует от Роскомнадзора решимости

Нет нужды напоминать, что на условной ленинградской улице в рамках ее своеобразной, но четкой этики неисполненная угроза серьезно подрывает авторитет того, кто бахвалился впустую. Да и в шахматах, тоже бывших весьма популярными в Ленинграде (пусть и на других улицах), действует правило: «Взялся – ходи!». Впрочем, со стороны Twitter появилась информация, что сеть «конструктивно взаимодействует» с Роскомнадзором. Если это так, то тем самым, возможно, американский гигант перестал «игнорить» нашего регулятора. В любом случае в начавшемся противостоянии российских властей с соцсетями состоялось очередное сражение и уже можно оценить его контекст.