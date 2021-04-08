Этика ленинградской улицы требует от Роскомнадзора решимости

Этика ленинградской улицы требует от Роскомнадзора решимостиЕсли регулятор начал угрожать международным соцсетям, он должен держать слово
Роскомнадзор заявил, что продлевает еще на месяц с лишним замедление Twitter и только потом его отключит. Тем самым первое обещание регулятора – заблокировать эту сеть через месяц после начала замедления – им не выполнено.
Нет нужды напоминать, что на условной ленинградской улице в рамках ее своеобразной, но четкой этики неисполненная угроза серьезно подрывает авторитет того, кто бахвалился впустую. Да и в шахматах, тоже бывших весьма популярными в Ленинграде (пусть и на других улицах), действует правило: «Взялся – ходи!». Впрочем, со стороны Twitter появилась информация, что сеть «конструктивно взаимодействует» с Роскомнадзором. Если это так, то тем самым, возможно, американский гигант перестал «игнорить» нашего регулятора. В любом случае в начавшемся противостоянии российских властей с соцсетями состоялось очередное сражение и уже можно оценить его контекст.