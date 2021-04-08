Премьер Армении и Москва нужны друг другу

Выборы еще впереди, но с одним аспектом уже все ясно: важнейшим вопросом армянской внутриполитической повестки сегодня de facto является Россия. И в отличие от соседней Грузии в Армении связи с Кремлем – не минус, а плюс. Да, есть определенное недовольство действиями Москвы на карабахском направлении, многие считают их проявлением пассивности. Но с позиции жесткого неприятия России выступает разве что Национально-демократический полюс, который среди оппозиции погоды не делает. Все ключевые персонажи армянской политики, будь то премьер Пашинян, президент Армен Саркисян, бывшие руководители республики, а сейчас видные оппоненты власти Роберт Кочарян, Вазген Манукян, Серж Саргсян или лидеры парламентской оппозиции Гагик Царукян и Эдмон Марукян – все выступают за наращивание кооперации с Россией. Альтернатива в виде НАТО из-за членства в альянсе Турции для Армении закрыта. И есть понимание, что именно Москва предотвратила полный разгром армянских сил под Степанакертом.