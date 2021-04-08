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Премьер Армении и Москва нужны друг другу

Никол Пашинян связан подписью под одним заявлением с Владимиром Путиным
Сергей Маркедонов , главный редактор журнала «Международная аналитика», ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО
kremlin.ru

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву совсем не рядовое дипломатическое событие. После того как глава правительства Армении под тяжестью военных поражений в Нагорном Карабахе принял решение о прекращении огня ценой значительных территориальных уступок, его страна погрузилась во внутриполитический кризис. Общество расколото, психологически подавлено, людей сковывает чувство неопределенности. Сумеет ли Армения преодолеть кризис через досрочные выборы в парламент или, напротив, вступит в новую его фазу, когда результаты голосования будут оспорены на улице, а разделенное Национальное собрание не сможет сформировать обновленный кабинет министров, открытый пока вопрос.

Выборы еще впереди, но с одним аспектом уже все ясно: важнейшим вопросом армянской внутриполитической повестки сегодня de facto является Россия. И в отличие от соседней Грузии в Армении связи с Кремлем – не минус, а плюс. Да, есть определенное недовольство действиями Москвы на карабахском направлении, многие считают их проявлением пассивности. Но с позиции жесткого неприятия России выступает разве что Национально-демократический полюс, который среди оппозиции погоды не делает. Все ключевые персонажи армянской политики, будь то премьер Пашинян, президент Армен Саркисян, бывшие руководители республики, а сейчас видные оппоненты власти Роберт Кочарян, Вазген Манукян, Серж Саргсян или лидеры парламентской оппозиции Гагик Царукян и Эдмон Марукян – все выступают за наращивание кооперации с Россией. Альтернатива в виде НАТО из-за членства в альянсе Турции для Армении закрыта. И есть понимание, что именно Москва предотвратила полный разгром армянских сил под Степанакертом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных