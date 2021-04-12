Глобальный эффект Виндзоров

Надо сразу напомнить: покойный супруг королевы Елизаветы совсем не далек от России. Принц был крещен по православному обряду и никогда от него формально не отказывался – в англиканской церкви, куда он перешел уже после женитьбы на Елизавете, нет канона перекрещивания. Он прямой потомок русских царей и императоров вплоть до Николая Павловича. Его воспитанием занималась русская тетушка – графиня Надежда Михайловна де Торби, между прочим родная правнучка Пушкина, – и Филип признавался, что она всегда была одним из самых дорогих ему людей. Кстати, еще одна наследница Пушкина – герцогиня Вестминстерская по имени Наталья – стала крестной матерью его старшего внука Уильяма. Когда принца спросили, не хотел ли бы он посетить СССР, он ответил с присущей ему прямолинейностью: «Очень хотел бы, хотя эти сволочи убили половину моей семьи». После чего трижды побывал в России.