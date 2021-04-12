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«Роскосмос» пока не взлетел

Россия не популяризирует и не рекламирует свою космическую индустрию
Андрей Стась
«Роскосмос» пока не взлетел /Андрей Гордеев / Ведомости

Первый полет человека в космос, 60-летие которого отмечается 12 апреля, как и победа в Великой Отечественной войне, – несущие стержни российской национальной идентичности. При этом если День Победы – это грусть по погибшим, тяжелые воспоминания о войне, то День космонавтики – позитивный, жизнеутверждающий праздник, напоминающий, что в наших традициях много созидательного, а русский человек способен на подвиг не только ради защиты своей земли, но и ради прогресса всего человечества.

Космос помимо прочего – это бренд, и здесь интересно посмотреть на коммуникационный аспект, на то, как выстраивает стратегию «Роскосмос», как он коммерциализирует бренд в России и за рубежом. Сравнивать есть с чем. NASA все годы своего существования работает с индустрией медиа и развлечений над популяризацией темы космоса. Полнометражные голливудские фильмы, где астронавты NASA в далеком или не очень будущем совершают невероятные подвиги, регулярно становятся блокбастерами. Подобная ментальная обработка публики создает преимущества на рынке. Сам бренд NASA стал франшизой, под которой производители из разных стран мира выпускают всякие товары – от одежды до сувениров (такую продукцию можно купить, например, и на российском Wildberries). А работа в проектах NASA – мечта для многих молодых инженеров во всем мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных