«Роскосмос» пока не взлетел

Космос помимо прочего – это бренд, и здесь интересно посмотреть на коммуникационный аспект, на то, как выстраивает стратегию «Роскосмос», как он коммерциализирует бренд в России и за рубежом. Сравнивать есть с чем. NASA все годы своего существования работает с индустрией медиа и развлечений над популяризацией темы космоса. Полнометражные голливудские фильмы, где астронавты NASA в далеком или не очень будущем совершают невероятные подвиги, регулярно становятся блокбастерами. Подобная ментальная обработка публики создает преимущества на рынке. Сам бренд NASA стал франшизой, под которой производители из разных стран мира выпускают всякие товары – от одежды до сувениров (такую продукцию можно купить, например, и на российском Wildberries). А работа в проектах NASA – мечта для многих молодых инженеров во всем мире.