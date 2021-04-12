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Суд требует уважения

Российское правосудие ведет себя мягче, чем американское или английское
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
Андрей Гордеев / Ведомости

Российское правосудие не перестает будоражить общественность. Отшумела история с адвокатами в процессе Михаила Ефремова, приведшая к лишению некоторых из них статуса и ужесточению профессиональных стандартов. Но тут подоспела череда судебных разбирательств в отношении Любови Соболь, соратницы Алексея Навального. Она вместе с адвокатами пыталась вести во время процесса несанкционированную видеозапись.

Обыватели, наблюдающие за тем, как ведут себя в российских судах некоторые участники процессов, недоумевают: почему западные суды умеют обеспечивать соблюдение порядка в залах заседаний и уважение к себе, а российские нет? Может, российским судам надо дать больше полномочий, чтобы они прямо на месте сажали тех, кто осмеливается вести себя неподобающе? Надо сказать, что жестокость западных, в особенности английских и американских, судов, якобы имеющих возможность заключить на приличный срок под стражу – «на месте», «без суда и следствия» – лицо, проявившее к суду неуважение, в значительной мере юридический миф. Но, как и во всяком мифе, в нем есть своя доля правды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных