Суд требует уважения

Обыватели, наблюдающие за тем, как ведут себя в российских судах некоторые участники процессов, недоумевают: почему западные суды умеют обеспечивать соблюдение порядка в залах заседаний и уважение к себе, а российские нет? Может, российским судам надо дать больше полномочий, чтобы они прямо на месте сажали тех, кто осмеливается вести себя неподобающе? Надо сказать, что жестокость западных, в особенности английских и американских, судов, якобы имеющих возможность заключить на приличный срок под стражу – «на месте», «без суда и следствия» – лицо, проявившее к суду неуважение, в значительной мере юридический миф. Но, как и во всяком мифе, в нем есть своя доля правды.