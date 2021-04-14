Цифровые технологии становятся фетишем

Цифровые технологии становятся фетишемБлокчейн не поменяет суть обмена товарами, услугами и информацией
Если почитать дискуссию, которая развернулась в «Ведомостях» 25 марта 2021 г., от тезисов закружится голова: технология блокчейн порождает мини-революции (Александр Филатов, сооснователь TON Labs), криптовалюта может создать новое общество (Александр Иванов, основатель блокчейн-платформы Waves Enterprise), централизованные деньги исчезнут (Юрий Припачкин, президент РАКИБ) и т. д. Тема цифровых активов сегодня стала одной из самых обсуждаемых. Масло в огонь подлил и Банк России, который, несмотря на всю свою консервативность, в конце прошлого года начал сбор предложений по созданию цифрового рубля. Проект ЦБ по цифровому рублю тоже вызвал много противоречивых публикаций, от радостного приветствия инициативы до жесткой критики и осторожного анализа с выявлением рисков такой инициативы (об этом пишет Яков Миркин).
Однако не следует забывать, что даже самые современные и уникальные технологии не могут изменить природу вещей, хотя и способны повлиять на характер пользования ими. Деньги всегда были и останутся инструментом, необходимым для организации обмена результатом труда людей, товарами или услугами. И потребительская стоимость денег, реализованы они в металле, в бумаге или в электронном виде, будет определяться именно их необходимостью для обслуживания такого обмена. Часто можно услышать, что криптовалюты появились потому, что был изобретен блокчейн. Это не так: технология блокчейн была описана еще 30 лет назад, в январе 1991 г., в статье Стюарта Хабера и У. Скотта Шторнетты под названием «Как поставить отметку времени на цифровом документе». Почему же пришлось столько ждать, пока данная технология стала использоваться? По двум причинам.