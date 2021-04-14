Цифровые технологии становятся фетишем

Однако не следует забывать, что даже самые современные и уникальные технологии не могут изменить природу вещей, хотя и способны повлиять на характер пользования ими. Деньги всегда были и останутся инструментом, необходимым для организации обмена результатом труда людей, товарами или услугами. И потребительская стоимость денег, реализованы они в металле, в бумаге или в электронном виде, будет определяться именно их необходимостью для обслуживания такого обмена. Часто можно услышать, что криптовалюты появились потому, что был изобретен блокчейн. Это не так: технология блокчейн была описана еще 30 лет назад, в январе 1991 г., в статье Стюарта Хабера и У. Скотта Шторнетты под названием «Как поставить отметку времени на цифровом документе». Почему же пришлось столько ждать, пока данная технология стала использоваться? По двум причинам.