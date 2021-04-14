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Цифровые технологии становятся фетишем

Блокчейн не поменяет суть обмена товарами, услугами и информацией
Борис Славин , профессор кафедры бизнес-информатики Финансового университета при правительстве России
Цифровые технологии позволяют сократить расстояние, ускорить время, но они не способны изменить сущности /Евгений Разумный / Ведомости

Если почитать дискуссию, которая развернулась в «Ведомостях» 25 марта 2021 г., от тезисов закружится голова: технология блокчейн порождает мини-революции (Александр Филатов, сооснователь TON Labs), криптовалюта может создать новое общество (Александр Иванов, основатель блокчейн-платформы Waves Enterprise), централизованные деньги исчезнут (Юрий Припачкин, президент РАКИБ) и т. д. Тема цифровых активов сегодня стала одной из самых обсуждаемых. Масло в огонь подлил и Банк России, который, несмотря на всю свою консервативность, в конце прошлого года начал сбор предложений по созданию цифрового рубля. Проект ЦБ по цифровому рублю тоже вызвал много противоречивых публикаций, от радостного приветствия инициативы до жесткой критики и осторожного анализа с выявлением рисков такой инициативы (об этом пишет Яков Миркин).

Однако не следует забывать, что даже самые современные и уникальные технологии не могут изменить природу вещей, хотя и способны повлиять на характер пользования ими. Деньги всегда были и останутся инструментом, необходимым для организации обмена результатом труда людей, товарами или услугами. И потребительская стоимость денег, реализованы они в металле, в бумаге или в электронном виде, будет определяться именно их необходимостью для обслуживания такого обмена. Часто можно услышать, что криптовалюты появились потому, что был изобретен блокчейн. Это не так: технология блокчейн была описана еще 30 лет назад, в январе 1991 г., в статье Стюарта Хабера и У. Скотта Шторнетты под названием «Как поставить отметку времени на цифровом документе». Почему же пришлось столько ждать, пока данная технология стала использоваться? По двум причинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных