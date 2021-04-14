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Законы коммерции против законов физики

Балтийские страны готовы платить больше, лишь бы не пользоваться «недемократическим» электричеством
Владимир Веретенников , публицист, политический обозреватель
Kacper Pempel / Reuters

Генеральный директор литовской энергетической компании Elektrum Lietuva Мартинас Гига предупредил сограждан, что им придется пережить «существенное увеличение» цен на электричество. Произойдет это, когда балтийские страны выйдут из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и синхронизируются с сетями ЕС.

Еще с советских времен республики Балтии увязаны с Россией и Белоруссией в единый энергетический комплекс. В наиболее выгодном положении изначально была как раз Литва, получившая от СССР роскошный подарок в виде Игналинской АЭС (ИАЭС). Благодаря ему страна в первые 20 постсоветских лет и сама проблем с электричеством не знала, и успешно экспортировала его в соседние страны. Так, в рекордный для атомной энергетики Литвы 1993 год на ИАЭС было произведено 12,26 млрд кВт ч электроэнергии (88,1% всей электроэнергии, произведенной в том году в стране). Однако ИАЭС пришлось пожертвовать – такой цены потребовали «европейские партнеры». Свое требование Брюссель обосновал соображениями безопасности в регионе – на Игналине стояли реакторы того же типа, что и на Чернобыльской АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных