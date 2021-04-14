Законы коммерции против законов физики

Законы коммерции против законов физикиБалтийские страны готовы платить больше, лишь бы не пользоваться «недемократическим» электричеством
Генеральный директор литовской энергетической компании Elektrum Lietuva Мартинас Гига предупредил сограждан, что им придется пережить «существенное увеличение» цен на электричество. Произойдет это, когда балтийские страны выйдут из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и синхронизируются с сетями ЕС.
Еще с советских времен республики Балтии увязаны с Россией и Белоруссией в единый энергетический комплекс. В наиболее выгодном положении изначально была как раз Литва, получившая от СССР роскошный подарок в виде Игналинской АЭС (ИАЭС). Благодаря ему страна в первые 20 постсоветских лет и сама проблем с электричеством не знала, и успешно экспортировала его в соседние страны. Так, в рекордный для атомной энергетики Литвы 1993 год на ИАЭС было произведено 12,26 млрд кВт ч электроэнергии (88,1% всей электроэнергии, произведенной в том году в стране). Однако ИАЭС пришлось пожертвовать – такой цены потребовали «европейские партнеры». Свое требование Брюссель обосновал соображениями безопасности в регионе – на Игналине стояли реакторы того же типа, что и на Чернобыльской АЭС.