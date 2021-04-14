Законы коммерции против законов физики

Еще с советских времен республики Балтии увязаны с Россией и Белоруссией в единый энергетический комплекс. В наиболее выгодном положении изначально была как раз Литва, получившая от СССР роскошный подарок в виде Игналинской АЭС (ИАЭС). Благодаря ему страна в первые 20 постсоветских лет и сама проблем с электричеством не знала, и успешно экспортировала его в соседние страны. Так, в рекордный для атомной энергетики Литвы 1993 год на ИАЭС было произведено 12,26 млрд кВт ч электроэнергии (88,1% всей электроэнергии, произведенной в том году в стране). Однако ИАЭС пришлось пожертвовать – такой цены потребовали «европейские партнеры». Свое требование Брюссель обосновал соображениями безопасности в регионе – на Игналине стояли реакторы того же типа, что и на Чернобыльской АЭС.