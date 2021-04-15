Россия строит виртуальный собес

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Сергей Мацоцкий , основатель холдинга GS Invest и компании IT_One
Цифровая платформа социального казначейства должна позволить выстроить систему социальных льгот вообще по-другому /Евгений Разумный / Ведомости

Какой самый эффективный образовательный проект всех времен и народов? По-моему, тут нет никаких сомнений: это ликбез в России после революции 1917 г. Жестокое тоталитарное государство – в целом, как показала история, крайне неэффективное – тем не менее смогло ликвидировать безграмотность в огромной нищей стране, растерзанной мировой войной и гражданской междоусобицей. Да, проект был задуман еще при Николае II. Но реализовать его удалось большевикам. Почему?

Иногда вертикально организованные структуры власти могут проводить реформы и проекты, которые просто невозможны в децентрализованных системах управления. Например, уже неоднократно высказывалось мнение, что с пандемией лучше справляются страны вроде Китая, а «развитый мир» (США и Европа) показывает результаты гораздо скромнее. Это происходит именно в силу слабых рычагов управления социумом в экстренной ситуации, которая требует мобилизационных мер, и из-за делегирования множества властных функций частным предприятиям и локальным общественным структурам. Это хорошо в спокойное, «мирное» время, но дает сбои в экстренных ситуациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных