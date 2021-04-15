Россия строит виртуальный собес

Россия строит виртуальный собесКак цифровизация государства помогает в борьбе с бедностью
Какой самый эффективный образовательный проект всех времен и народов? По-моему, тут нет никаких сомнений: это ликбез в России после революции 1917 г. Жестокое тоталитарное государство – в целом, как показала история, крайне неэффективное – тем не менее смогло ликвидировать безграмотность в огромной нищей стране, растерзанной мировой войной и гражданской междоусобицей. Да, проект был задуман еще при Николае II. Но реализовать его удалось большевикам. Почему?
Иногда вертикально организованные структуры власти могут проводить реформы и проекты, которые просто невозможны в децентрализованных системах управления. Например, уже неоднократно высказывалось мнение, что с пандемией лучше справляются страны вроде Китая, а «развитый мир» (США и Европа) показывает результаты гораздо скромнее. Это происходит именно в силу слабых рычагов управления социумом в экстренной ситуации, которая требует мобилизационных мер, и из-за делегирования множества властных функций частным предприятиям и локальным общественным структурам. Это хорошо в спокойное, «мирное» время, но дает сбои в экстренных ситуациях.