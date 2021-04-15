Почему так трудно стать банкротом

Год назад, в апреле 2020 г., вступил в силу закон о кредитных каникулах. Заемщикам, у которых в условиях кризиса доход сократился более чем на 30%, банки должны были бесплатно приостановить (максимум на шесть месяцев) обслуживание долга. Всего с просьбой изменить условия кредитного договора в банки обратились 2,8 млн человек (данные Банка России), из них менее 6% граждан (162 000) смогли воспользоваться нормами закона о кредитных каникулах. Эти цифры не впечатляют.