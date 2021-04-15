Почему так трудно стать банкротом

Почему так трудно стать банкротомУпрощение процедуры банкротства за полгода действия закона помогло всего чуть более 300 заемщикам
Год назад, в апреле 2020 г., вступил в силу закон о кредитных каникулах. Заемщикам, у которых в условиях кризиса доход сократился более чем на 30%, банки должны были бесплатно приостановить (максимум на шесть месяцев) обслуживание долга. Всего с просьбой изменить условия кредитного договора в банки обратились 2,8 млн человек (данные Банка России), из них менее 6% граждан (162 000) смогли воспользоваться нормами закона о кредитных каникулах. Эти цифры не впечатляют.
На наш взгляд, такой результат связан с навязчивым предложением со стороны банков собственных программ реструктуризации, где с заемщиков могла взиматься плата за пересмотр графика погашения или вменялась в обязанность выплата процентов во время действия льготного периода. Свою роль сыграл и отказ под разными предлогами от использования «государственных» кредитных каникул, при предоставлении которых кредиторы не могли заработать.