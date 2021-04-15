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Почему так трудно стать банкротом

Упрощение процедуры банкротства за полгода действия закона помогло всего чуть более 300 заемщикам
Дмитрий Янин , председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)
Максим Стулов / Ведомости

Год назад, в апреле 2020 г., вступил в силу закон о кредитных каникулах. Заемщикам, у которых в условиях кризиса доход сократился более чем на 30%, банки должны были бесплатно приостановить (максимум на шесть месяцев) обслуживание долга. Всего с просьбой изменить условия кредитного договора в банки обратились 2,8 млн человек (данные Банка России), из них менее 6% граждан (162 000) смогли воспользоваться нормами закона о кредитных каникулах. Эти цифры не впечатляют.

На наш взгляд, такой результат связан с навязчивым предложением со стороны банков собственных программ реструктуризации, где с заемщиков могла взиматься плата за пересмотр графика погашения или вменялась в обязанность выплата процентов во время действия льготного периода. Свою роль сыграл и отказ под разными предлогами от использования «государственных» кредитных каникул, при предоставлении которых кредиторы не могли заработать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных