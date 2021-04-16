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Много денег из ничего

К чему приведет рост балансов мировых центральных банков
Андрей Березин , управляющий партнер Raison Asset Management
Для России рост потребительской долларовой инфляции приведет к аналогичной рублевой, поскольку импортные товары и товары с импортной составляющей занимают на отечественном рынке большую долю /Sahand Hoseini / Unsplash

Балансы центральных банков США и ЕС находятся на исторических максимумах – за 2020 г. они практически удвоились. Денежные вливания со стороны ФРС и ЕЦБ призваны были удержать экономику от еще более глубокого падения из-за коронакризиса. Отчасти эта мера оправдала себя: не будь этой гигантской поддержки, экономические последствия пандемии были бы более серьезными. Однако все пошло не совсем так, как предполагали финансовые регуляторы.

С начала кризиса ФРС влила в экономику США несколько триллионов долларов. В частности, последний пакет помощи – на $1,9 трлн – был принят в этом году. Одновременно Федрезерв опустил базовую ставку до нуля. Власти США руководствовались вполне понятной целью – стимулировать спрос, чтобы избежать схлопывания экономики. Частично это удалось сделать, но рынок, как это ему свойственно, отреагировал по-своему. Оставшиеся дома американцы не захотели тратить финансовую помощь от государства на товары и услуги – вместо этого они понесли деньги на фондовый рынок. Результат: беспрецедентный его рост на фоне резкого падения доходов бизнеса. В итоге спред – разница между доходностью компаний и стоимостью их акций – побил все рекорды. Как долго такая ситуация будет продолжаться и чего ждать дальше?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных