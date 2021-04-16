Много денег из ничего

С начала кризиса ФРС влила в экономику США несколько триллионов долларов. В частности, последний пакет помощи – на $1,9 трлн – был принят в этом году. Одновременно Федрезерв опустил базовую ставку до нуля. Власти США руководствовались вполне понятной целью – стимулировать спрос, чтобы избежать схлопывания экономики. Частично это удалось сделать, но рынок, как это ему свойственно, отреагировал по-своему. Оставшиеся дома американцы не захотели тратить финансовую помощь от государства на товары и услуги – вместо этого они понесли деньги на фондовый рынок. Результат: беспрецедентный его рост на фоне резкого падения доходов бизнеса. В итоге спред – разница между доходностью компаний и стоимостью их акций – побил все рекорды. Как долго такая ситуация будет продолжаться и чего ждать дальше?