Взаимодействие Украины и США не идет дальше фотосессий

Некоторые украинские политики изначально считали, что на возможный «поход» Киева в Донбасс Россия не ответит – испугается нового витка обострения отношений с Западом, а значит, у Украины будет возможность отхватить кусок самопровозглашенных республик. Более того, на воинственную реакцию Москвы даже надеялись. В Киеве полагали, что ограниченный ответ России или просто явная угроза такого ответа переведет американо-украинские отношения на новый уровень и сторонам удастся перейти от совместных фотосессий к реальной интеграции Украины в НАТО. Или как минимум к действительной хозяйственной помощи.