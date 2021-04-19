Китай поставил квартальный рекорд роста

Китай поставил квартальный рекорд ростаВВП страны увеличился в I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2020 года на 18,3%
Национальное бюро статистики Китая сообщило 16 апреля о росте ВВП страны в I квартале 2021 г. по сравнению с I кварталом 2020 г. на 18,3% примерно до $3,8 трлн. Такой рост оказался рекордным квартальным увеличением ВВП (год к году) за всю историю ведения статистики с 1992 г. (предыдущий рекорд был зафиксирован в I квартале 1993 г., тогда он составил 15,3%). Впрочем, для рынка рекорд не стал неожиданностью: по данным The Wall Street Journal, аналитики ждали даже большего роста – на 19,2%. Нельзя также упускать из виду, что как раз в I квартале 2020 г. экономика Китая сильно пострадала от начавшейся пандемии коронавируса: тогда квартальный ВВП в стране впервые с 1992 г. сократился – падение составило 6,8%. И если сравнивать, например, с IV кварталом 2020 г., то китайский ВВП в I квартале 2021 г. вырос только на 0,6%. Но рост все равно заметный.
Согласно опубликованным данным, китайскую экономику двигают три ключевых фактора: рост промышленности, увеличение экспорта и высокая потребительская активность. Объем промышленного производства в Китае вырос в I квартале 2021 г. на 24,5%. В частности, производство оборудования увеличилось на 39,9%, высокотехнологичной продукции – на 31,2%, а секторы производства электромобилей, промышленных роботов, экскаваторов, микрокомпьютеров и интегральных схем выросли более чем на 60% каждый (все данные – год к году). Рост экспорта, подогреваемый мировым спросом на китайские товары, составил в I квартале 2021 г. 38,7% – объемы экспорта из Китая растут непрерывно уже 10 месяцев подряд. Что касается розничных продаж, то их объем увеличился в I квартале 2021 г. по сравнению с I кварталом 2020 г. на 33,9% примерно до $1,6 трлн. Продажи онлайн в тот же период выросли на 29,9% примерно до $430 млрд.