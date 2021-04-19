Китай поставил квартальный рекорд роста

Национальное бюро статистики Китая сообщило 16 апреля о росте ВВП страны в I квартале 2021 г. по сравнению с I кварталом 2020 г. на 18,3% примерно до $3,8 трлн. Такой рост оказался рекордным квартальным увеличением ВВП (год к году) за всю историю ведения статистики с 1992 г. (предыдущий рекорд был зафиксирован в I квартале 1993 г., тогда он составил 15,3%). Впрочем, для рынка рекорд не стал неожиданностью: по данным The Wall Street Journal, аналитики ждали даже большего роста – на 19,2%. Нельзя также упускать из виду, что как раз в I квартале 2020 г. экономика Китая сильно пострадала от начавшейся пандемии коронавируса: тогда квартальный ВВП в стране впервые с 1992 г. сократился – падение составило 6,8%. И если сравнивать, например, с IV кварталом 2020 г., то китайский ВВП в I квартале 2021 г. вырос только на 0,6%. Но рост все равно заметный.