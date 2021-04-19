Дело против DOXA, времени и пространства

А еще это иное пространство. Первая модель подразумевает вертикаль. У семьи есть глава, есть старший брат, есть младшая сестра. Точно так же молодежная инициатива должна быть встроена в систему вузов, корпораций или каких-нибудь программ. Над ними стоят те или иные отделы, над которыми стоят управления, которые подчинены департаментам, и так далее до самого верха. А журнал DOXA, как и многие другие проекты, – это горизонталь. Нет длинной цепочки иерархического подчинения, есть просто молодые люди, которые объединились и делают нечто, что, по их мнению, полезно и прикольно. Этим сложно управлять, это сложно контролировать. Но и здесь законы физики сложно победить, ведь горизонтальные системы более устойчивы.