Центробанк и Минстрой спорят о льготной ипотеке

Центробанк и Минстрой спорят о льготной ипотекеВыбирая только между отменой программы и ее сохранением, оба не правы
По итогам I квартала 2021 г. ипотечное кредитование продолжило расти высокими темпами: выдачи увеличились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне случилась пикировка между Минстроем и Банком России.
На завершившемся 16 апреля Красноярском форуме замминистра строительства Никита Стасишин заявил, что продление льготной ипотеки не вызовет роста цен на жилье в стране и что есть «задел, который позволяет спокойно говорить о том, что не будет дефицита предложения в будущем <...> способного привести к удорожанию стоимости квадратного метра». Так Стасишин ответил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая ранее предупредила, что программа генерирует все больше рисков и негативных последствий.
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