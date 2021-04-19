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Центробанк и Минстрой спорят о льготной ипотеке

Выбирая только между отменой программы и ее сохранением, оба не правы
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

По итогам I квартала 2021 г. ипотечное кредитование продолжило расти высокими темпами: выдачи увеличились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне случилась пикировка между Минстроем и Банком России.

На завершившемся 16 апреля Красноярском форуме замминистра строительства Никита Стасишин заявил, что продление льготной ипотеки не вызовет роста цен на жилье в стране и что есть «задел, который позволяет спокойно говорить о том, что не будет дефицита предложения в будущем <...> способного привести к удорожанию стоимости квадратного метра». Так Стасишин ответил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая ранее предупредила, что программа генерирует все больше рисков и негативных последствий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных