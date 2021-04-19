Центробанк и Минстрой спорят о льготной ипотеке

На завершившемся 16 апреля Красноярском форуме замминистра строительства Никита Стасишин заявил, что продление льготной ипотеки не вызовет роста цен на жилье в стране и что есть «задел, который позволяет спокойно говорить о том, что не будет дефицита предложения в будущем <...> способного привести к удорожанию стоимости квадратного метра». Так Стасишин ответил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая ранее предупредила, что программа генерирует все больше рисков и негативных последствий.