Совокупные продажи топ-100 онлайн-магазинов за 2020 г. удвоились

Так, маркетплейсы стартовали с низкой базы и показали впечатляющий прирост: «Яндекс.Лавка» выросла в 47,5 раза, «Самокат» – в 17,4 раза, «Сбермаркет» – в 13 раз, а «Перекресток впрок» – на скромные на этом фоне 206%. Очень удачно провели год и продавцы электроники и бытовой техники: DNS-shop, «М.Видео» и «Эльдорадо» увеличили онлайн-продажи в среднем вдвое, большинство остальных – в 1,5 раза. С благодарностью будут вспоминать 2020 г. и торговцы товарами для дома: интернет-магазин IKEA увеличил оборот на 175%, Leroy Merlin – на 217%. Отлично отработали год и большинство интернет-аптек – eapteka.ru (теперь – «Сбер аптека») и zdravcity.ru выросли более чем на 130%, а аптечная сеть «Горздрав» нарастила интернет-продажи на 146%.