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Совокупные продажи топ-100 онлайн-магазинов за 2020 г. удвоились

При этом средний чек за год практически не изменился
Андрей Стась
Максим Стулов / Ведомости

Прошедший год оказался золотым для интернет-торговли. Но и в этой индустрии, которая является, несомненно, бенефициаром пандемии, не все однородно. Об этом свидетельствует рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов России, который ежегодно формирует исследовательская компания DataInsight. Помимо маркетплейсов в число наиболее удачливых сегментов года вошли FMCG, электроника, товары для дома, мебель, аптеки.

Так, маркетплейсы стартовали с низкой базы и показали впечатляющий прирост: «Яндекс.Лавка» выросла в 47,5 раза, «Самокат» – в 17,4 раза, «Сбермаркет» – в 13 раз, а «Перекресток впрок» – на скромные на этом фоне 206%. Очень удачно провели год и продавцы электроники и бытовой техники: DNS-shop, «М.Видео» и «Эльдорадо» увеличили онлайн-продажи в среднем вдвое, большинство остальных – в 1,5 раза. С благодарностью будут вспоминать 2020 г. и торговцы товарами для дома: интернет-магазин IKEA увеличил оборот на 175%, Leroy Merlin – на 217%. Отлично отработали год и большинство интернет-аптек – eapteka.ru (теперь – «Сбер аптека») и zdravcity.ru выросли более чем на 130%, а аптечная сеть «Горздрав» нарастила интернет-продажи на 146%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных