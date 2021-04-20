Очень патриотический софт

Очень патриотический софтКрупному бизнесу важно использовать российское программное обеспечение
Глава РСПП Александр Шохин в письме главе правительства Михаилу Мишустину оценил в 1 трлн руб. затраты бизнеса из-за возможного перехода на российский софт (такого перехода требует Минцифры) и попросил освободить банки и мобильных операторов от такой локализации. Сомнительным выглядит и само это предложение, и подсчеты. Оспаривать в 2021 г. целесообразность перехода на использование преимущественно российских технологий на объектах критической инфраструктуры довольно странно, равно как и всерьез обсуждать индульгенцию для определенных категорий критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Только за последние два года мы уже не раз становились свидетелями односторонних санкций со стороны мировых технологических гигантов в отношении российских компаний и учреждений – достаточно вспомнить дистанционное отключение добывающего оборудования «Газпрома», отказ Microsoft поставлять программное обеспечение для МГТУ им. Н. Э. Баумана или отключение российского госсектора от Zoom. И кто сейчас возьмется гарантировать, что этот список не пополнят представители тех отраслей, которые РСПП предлагает избавить от перехода на отечественное «железо» и софт?