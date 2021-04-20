Очень патриотический софт

Только за последние два года мы уже не раз становились свидетелями односторонних санкций со стороны мировых технологических гигантов в отношении российских компаний и учреждений – достаточно вспомнить дистанционное отключение добывающего оборудования «Газпрома», отказ Microsoft поставлять программное обеспечение для МГТУ им. Н. Э. Баумана или отключение российского госсектора от Zoom. И кто сейчас возьмется гарантировать, что этот список не пополнят представители тех отраслей, которые РСПП предлагает избавить от перехода на отечественное «железо» и софт?