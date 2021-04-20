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Очень патриотический софт

Крупному бизнесу важно использовать российское программное обеспечение
Дмитрий Комиссаров , гендиректор компании «Новые облачные технологии»
Прогноз затрат в 1 трлн руб., которые понесут российские банки и IT-компании при обновлении своей инфраструктуры, имеет довольно слабое подкрепление /Евгений Разумный / Ведомости

Глава РСПП Александр Шохин в письме главе правительства Михаилу Мишустину оценил в 1 трлн руб. затраты бизнеса из-за возможного перехода на российский софт (такого перехода требует Минцифры) и попросил освободить банки и мобильных операторов от такой локализации. Сомнительным выглядит и само это предложение, и подсчеты. Оспаривать в 2021 г. целесообразность перехода на использование преимущественно российских технологий на объектах критической инфраструктуры довольно странно, равно как и всерьез обсуждать индульгенцию для определенных категорий критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Только за последние два года мы уже не раз становились свидетелями односторонних санкций со стороны мировых технологических гигантов в отношении российских компаний и учреждений – достаточно вспомнить дистанционное отключение добывающего оборудования «Газпрома», отказ Microsoft поставлять программное обеспечение для МГТУ им. Н. Э. Баумана или отключение российского госсектора от Zoom. И кто сейчас возьмется гарантировать, что этот список не пополнят представители тех отраслей, которые РСПП предлагает избавить от перехода на отечественное «железо» и софт?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных