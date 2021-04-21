Падение рынков сейчас выглядит благом

Падение рынков сейчас выглядит благомЦентробанки не смогут его остановить, а правительствам оно даже выгодно
Больше года на мировой фондовый рынок приходили новые и новые деньги, увеличивая цены на активы. Очевидное следствие – рост уверенности инвесторов в себе: консервативные управляющие генерировали им относительно скромный доход, а без их помощи инвесторы самостоятельно сделали десятки, а то и тысячи процентов прибыли. Произошел отток средств из профессионально управляемых инструментов в пользу самостоятельного инвестирования, опирающегося на краткосрочный тренд, частоту упоминаний в прессе и красоту рекламных материалов. Инвесторы создали «информационные пузыри», в которых обмениваются своим оптимизмом. Внутри этих пузырей формируются позитивные обратные связи – каждый частный случай роста стоимости активов воспринимается как доказательство собственной правоты.
Агрессивная самостоятельная политика инвеститоров заставляет уже самих управляющих брать на вооружение такую же агрессивную стратегию – чтобы не растерять клиентуру. Не важно, как много смысла заложено в агрессивные стратегии, главное – привлечь клиентов, не дать им уйти. Делается это часто против собственных представлений о должном. Длинные долги – традиционное прибежище консервативных инвесторов – начинают показывать растущую доходность, и их цена летит в пропасть. Падение цен служит доказательством «правоты» и оптимистов, и агрессивных управляющих. Замыкается еще один круг обратной связи.