Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Падение рынков сейчас выглядит благом

Центробанки не смогут его остановить, а правительствам оно даже выгодно
Андрей Мовчан , экономист, CEO компании Movchan’s Group
Brendan McDermid / Reuters

Больше года на мировой фондовый рынок приходили новые и новые деньги, увеличивая цены на активы. Очевидное следствие – рост уверенности инвесторов в себе: консервативные управляющие генерировали им относительно скромный доход, а без их помощи инвесторы самостоятельно сделали десятки, а то и тысячи процентов прибыли. Произошел отток средств из профессионально управляемых инструментов в пользу самостоятельного инвестирования, опирающегося на краткосрочный тренд, частоту упоминаний в прессе и красоту рекламных материалов. Инвесторы создали «информационные пузыри», в которых обмениваются своим оптимизмом. Внутри этих пузырей формируются позитивные обратные связи – каждый частный случай роста стоимости активов воспринимается как доказательство собственной правоты.

Агрессивная самостоятельная политика инвеститоров заставляет уже самих управляющих брать на вооружение такую же агрессивную стратегию – чтобы не растерять клиентуру. Не важно, как много смысла заложено в агрессивные стратегии, главное – привлечь клиентов, не дать им уйти. Делается это часто против собственных представлений о должном. Длинные долги – традиционное прибежище консервативных инвесторов – начинают показывать растущую доходность, и их цена летит в пропасть. Падение цен служит доказательством «правоты» и оптимистов, и агрессивных управляющих. Замыкается еще один круг обратной связи.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных