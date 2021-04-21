Падение рынков сейчас выглядит благом

Больше года на мировой фондовый рынок приходили новые и новые деньги, увеличивая цены на активы. Очевидное следствие – рост уверенности инвесторов в себе: консервативные управляющие генерировали им относительно скромный доход, а без их помощи инвесторы самостоятельно сделали десятки, а то и тысячи процентов прибыли. Произошел отток средств из профессионально управляемых инструментов в пользу самостоятельного инвестирования, опирающегося на краткосрочный тренд, частоту упоминаний в прессе и красоту рекламных материалов. Инвесторы создали «информационные пузыри», в которых обмениваются своим оптимизмом. Внутри этих пузырей формируются позитивные обратные связи – каждый частный случай роста стоимости активов воспринимается как доказательство собственной правоты.