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Тренд на развитие цифровых валют переоценен

Технологию блокчейн чаще и эффективнее используют в других сферах
Антонина Левашенко , руководитель Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС и рабочей группы ЦСР по либерализации валютного регулирования
Андрей Гордеев / Ведомости

В дискуссии про блокчейн важно разделять технологию как инструмент для создания принципиально новой инфраструктуры управления и цифровую валюту (криптовалюту) как наиболее обсуждаемый в СМИ элемент этой инфраструктуры. Что касается технологии блокчейн, то тут стоит прежде всего отметить самую заметную тенденцию последнего времени – токенизацию активов. Речь в данном случае идет про то, чтобы сделать рынок имущества и имущественных прав более ликвидным. Токенизированные активы могут включать в себя ценные бумаги, товары и разнообразные нефинансовые активы (вплоть до репутации, например).

Токенизация активов предполагает процесс цифрового представления реальных (физических) активов в распределенных реестрах или выпуск традиционных классов активов в токенизированной форме. В первом случае экономическая стоимость и права, полученные от ранее существовавших реальных активов, связаны или встроены по соглашению в токены. Выпущенные токены существуют в цепочке (как цифровые двойники), в то время как реальные активы, на основе которых выпущены токены, продолжают существовать в физическом мире, «вне сети». Во втором случае токенизация активов включает в себя создание торгового инструмента через блокчейн и выпуск токенов, которые являются «родными» для блокчейна, т. е. построены непосредственно в блокчейне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных