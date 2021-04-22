Тренд на развитие цифровых валют переоценен

Тренд на развитие цифровых валют переоцененТехнологию блокчейн чаще и эффективнее используют в других сферах
В дискуссии про блокчейн важно разделять технологию как инструмент для создания принципиально новой инфраструктуры управления и цифровую валюту (криптовалюту) как наиболее обсуждаемый в СМИ элемент этой инфраструктуры. Что касается технологии блокчейн, то тут стоит прежде всего отметить самую заметную тенденцию последнего времени – токенизацию активов. Речь в данном случае идет про то, чтобы сделать рынок имущества и имущественных прав более ликвидным. Токенизированные активы могут включать в себя ценные бумаги, товары и разнообразные нефинансовые активы (вплоть до репутации, например).
Токенизация активов предполагает процесс цифрового представления реальных (физических) активов в распределенных реестрах или выпуск традиционных классов активов в токенизированной форме. В первом случае экономическая стоимость и права, полученные от ранее существовавших реальных активов, связаны или встроены по соглашению в токены. Выпущенные токены существуют в цепочке (как цифровые двойники), в то время как реальные активы, на основе которых выпущены токены, продолжают существовать в физическом мире, «вне сети». Во втором случае токенизация активов включает в себя создание торгового инструмента через блокчейн и выпуск токенов, которые являются «родными» для блокчейна, т. е. построены непосредственно в блокчейне.