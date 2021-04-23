Пора вернуть в экономику деньги

18 лет назад, в послании Федеральному собранию 16 мая 2003 г., президент впервые поставил амбициозную экономическую задачу – удвоить ВВП страны за 10 лет. Чтобы ее выполнить, экономика должна была бы расти в среднем на 7,2% в год. Задача не была выполнена. Удвоения ВВП от уровня 1999 г. удалось добиться только по итогам 2018 г., т. е. за 19 лет. А ВВП 2003 г. так и не удвоен до сих пор.