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Пора вернуть в экономику деньги

Что мешает решить проблему ускорения роста ВВП
Сергей Блинов , экономист
Андрей Гордеев / Ведомости

В своем послании Федеральному собранию 21 апреля президент Владимир Путин привычно затронул множество важных и интересных тем – от здравоохранения и социальной поддержки граждан до задач обеспечения безопасности. Но, возможно, гораздо интереснее то, чего в послании-2021 не было. Что именно исчезло? Простой ответ такой: в нем нет амбициозных и измеримых макроэкономических целей. Давайте вспомним их.

18 лет назад, в послании Федеральному собранию 16 мая 2003 г., президент впервые поставил амбициозную экономическую задачу – удвоить ВВП страны за 10 лет. Чтобы ее выполнить, экономика должна была бы расти в среднем на 7,2% в год. Задача не была выполнена. Удвоения ВВП от уровня 1999 г. удалось добиться только по итогам 2018 г., т. е. за 19 лет. А ВВП 2003 г. так и не удвоен до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных