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Кремль и оппозиция чижика съели

И от президента, и от сторонников Навального ждали гораздо большего
Алексей Сахнин
Евгений Разумный / Ведомости

И от послания президента Федеральному собранию, и от «решающей демонстрации» либеральной оппозиции 21 апреля ждали чего-то эпохального – прорыва, катастрофы или, во всяком случае, какой-то развязки. Атмосферу накануне этих событий нагнетали все стороны. Предвоенная обстановка вокруг Украины, дипломатическое и санкционное давление Запада, репрессии и грозные заявления российских политиков почти не оставляли сомнений: кульминация близко. Штаб Алексея Навального прямо называл свою очередную акцию «самым важным митингом в истории постсоветской России». На пике экзальтации возникла даже мистическая версия про день «великого перелома»: 21 апреля 2021 г., на 21-й год правления Владимира Путина в России по-настоящему начнется XXI век.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин писал про лесного воеводу, что «добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел». И хотя Путин в своем послании ссылался не на русскую, а на английскую классику, эффект оказался похожий. Министр финансов Антон Силуанов подсчитал, что социальные предложения президента обойдутся казне в 400 млрд руб. за два года. Это примерно в 500 раз меньше американского «плана Байдена» и даже с поправкой на дистанцию в масштабах российской и американской экономик маловато.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных