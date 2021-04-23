Кремль и оппозиция чижика съели

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин писал про лесного воеводу, что «добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел». И хотя Путин в своем послании ссылался не на русскую, а на английскую классику, эффект оказался похожий. Министр финансов Антон Силуанов подсчитал, что социальные предложения президента обойдутся казне в 400 млрд руб. за два года. Это примерно в 500 раз меньше американского «плана Байдена» и даже с поправкой на дистанцию в масштабах российской и американской экономик маловато.