Кремль и оппозиция чижика съели

Кремль и оппозиция чижика съелиИ от президента, и от сторонников Навального ждали гораздо большего
И от послания президента Федеральному собранию, и от «решающей демонстрации» либеральной оппозиции 21 апреля ждали чего-то эпохального – прорыва, катастрофы или, во всяком случае, какой-то развязки. Атмосферу накануне этих событий нагнетали все стороны. Предвоенная обстановка вокруг Украины, дипломатическое и санкционное давление Запада, репрессии и грозные заявления российских политиков почти не оставляли сомнений: кульминация близко. Штаб Алексея Навального прямо называл свою очередную акцию «самым важным митингом в истории постсоветской России». На пике экзальтации возникла даже мистическая версия про день «великого перелома»: 21 апреля 2021 г., на 21-й год правления Владимира Путина в России по-настоящему начнется XXI век.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин писал про лесного воеводу, что «добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел». И хотя Путин в своем послании ссылался не на русскую, а на английскую классику, эффект оказался похожий. Министр финансов Антон Силуанов подсчитал, что социальные предложения президента обойдутся казне в 400 млрд руб. за два года. Это примерно в 500 раз меньше американского «плана Байдена» и даже с поправкой на дистанцию в масштабах российской и американской экономик маловато.