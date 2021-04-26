Государство рискует потерять направляемые на поддержку экономики деньги

Государство рискует потерять направляемые на поддержку экономики деньгиСлабая реакция предприятий на расширение спроса снижает эффективность бюджетных вливаний
Есть все основания полагать, что как мировая, так и российская экономика восстанавливается по мере снижения напряженности от пандемии. Государства последовательно увеличивают объемы господдержки своих экономик. Международные финансовые организации (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР) полны оптимизма, прогнозируя рост мирового ВВП на уровне около 6%. В случае с Россией, правда, относительные объемы поддержки ниже, и рост ожидается на уровне 2–3% – вдвое ниже среднемирового уровня.
Когда мы сравниваем меры поддержки малых и средних предприятий (МСП), необходимо учитывать ряд моментов. Прежде всего тот факт, что Россия – экономика крупных предприятий, большей частью с государственным участием. Подобная структура обеспечила незначительный спад экономики во время ковидного кризиса в 2020 г. (всего 3%), но она же вряд ли позволит быстро выйти в режим ускоренного роста. По этим же причинам государственная помощь была сосредоточена на крупных предприятиях. В США доля МСП составляет 53% ВВП, в Европе во многих странах (Италия, Испания, Германия) она превышает 50–60% ВВП, а в России – лишь 21–22%. Очевидно, что политика поддержки в развитых странах и в России в связи с этим принципиально отличается.