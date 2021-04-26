Государство рискует потерять направляемые на поддержку экономики деньги

Когда мы сравниваем меры поддержки малых и средних предприятий (МСП), необходимо учитывать ряд моментов. Прежде всего тот факт, что Россия – экономика крупных предприятий, большей частью с государственным участием. Подобная структура обеспечила незначительный спад экономики во время ковидного кризиса в 2020 г. (всего 3%), но она же вряд ли позволит быстро выйти в режим ускоренного роста. По этим же причинам государственная помощь была сосредоточена на крупных предприятиях. В США доля МСП составляет 53% ВВП, в Европе во многих странах (Италия, Испания, Германия) она превышает 50–60% ВВП, а в России – лишь 21–22%. Очевидно, что политика поддержки в развитых странах и в России в связи с этим принципиально отличается.