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Государство рискует потерять направляемые на поддержку экономики деньги

Слабая реакция предприятий на расширение спроса снижает эффективность бюджетных вливаний
Алексей Ведев , доктор экономических наук, заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара
Одними бюджетными вливаниями ситуацию скорректировать, пожалуй, не удастся /Евгений Разумный / Ведомости

Есть все основания полагать, что как мировая, так и российская экономика восстанавливается по мере снижения напряженности от пандемии. Государства последовательно увеличивают объемы господдержки своих экономик. Международные финансовые организации (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР) полны оптимизма, прогнозируя рост мирового ВВП на уровне около 6%. В случае с Россией, правда, относительные объемы поддержки ниже, и рост ожидается на уровне 2–3% – вдвое ниже среднемирового уровня.

Когда мы сравниваем меры поддержки малых и средних предприятий (МСП), необходимо учитывать ряд моментов. Прежде всего тот факт, что Россия – экономика крупных предприятий, большей частью с государственным участием. Подобная структура обеспечила незначительный спад экономики во время ковидного кризиса в 2020 г. (всего 3%), но она же вряд ли позволит быстро выйти в режим ускоренного роста. По этим же причинам государственная помощь была сосредоточена на крупных предприятиях. В США доля МСП составляет 53% ВВП, в Европе во многих странах (Италия, Испания, Германия) она превышает 50–60% ВВП, а в России – лишь 21–22%. Очевидно, что политика поддержки в развитых странах и в России в связи с этим принципиально отличается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных