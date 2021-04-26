В России есть ресурсы для обеспечения настоящего роста

По оценкам МВФ, потребность в финансовых ресурсах в странах с развивающимися рынками сейчас «чрезвычайно высока». Вызвано это в том числе мерами поддержки экономики, осуществляемыми США, в частности масштабным вбросом ликвидности, что приводит к росту доходности на финансовых рынках и одновременно – к оттоку средств с развивающихся рынков. Стимулирующие меры, очевидно, расширяют возможности американской экономики и бизнеса в глобальной конкуренции. Ранее я уже обращал внимание (в статье «Россия на пути отстающего роста» в «Ведомостях» 15 марта 2021 г.), что у мер поддержки в США могут быть не только узкие национальные, но и глобальные цели. Реализация этих мер является, по сути, попыткой США сохранить свою позицию как главного драйвера мирового экономического роста, превращая собственную экономику в стимул для остального мира. Естественно, у глобальных конкурентов США это вызывает серьезную обеспокоенность.