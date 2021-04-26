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В России есть ресурсы для обеспечения настоящего роста

Но мы их почему-то не используем
Михаил Ершов , главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, д. э. н.
Объемы золотовалютных резервов в стране существенно выше так называемых международных требований достаточности /DAVID GRAY / AFP

Президент в экономической части своего послания Федеральному собранию заявил помимо прочего о поддержке, которую получат регионы на инфраструктурные проекты. Такое решение вполне согласуется с общими мировыми трендами. Но где найти деньги для решения этих задач?

По оценкам МВФ, потребность в финансовых ресурсах в странах с развивающимися рынками сейчас «чрезвычайно высока». Вызвано это в том числе мерами поддержки экономики, осуществляемыми США, в частности масштабным вбросом ликвидности, что приводит к росту доходности на финансовых рынках и одновременно – к оттоку средств с развивающихся рынков. Стимулирующие меры, очевидно, расширяют возможности американской экономики и бизнеса в глобальной конкуренции. Ранее я уже обращал внимание (в статье «Россия на пути отстающего роста» в «Ведомостях» 15 марта 2021 г.), что у мер поддержки в США могут быть не только узкие национальные, но и глобальные цели. Реализация этих мер является, по сути, попыткой США сохранить свою позицию как главного драйвера мирового экономического роста, превращая собственную экономику в стимул для остального мира. Естественно, у глобальных конкурентов США это вызывает серьезную обеспокоенность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных