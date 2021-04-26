Государство присмотрит за тем, как бизнес использует прибыль

Этот эпизод продемонстрировал глубинную матрицу отношения государства к бизнесу, которая вновь проявилась в послании президента Федеральному собранию в 2021 г. Владимир Путин заметил, что в этом году прибыль корпоративного сектора обещает быть рекордной, а значит, надо посмотреть, как она будет использоваться (как и в кейсе Белоусова, рекордная прибыль всегда заставляет государство задуматься). «Ведь кто-то, – провел строгое различение Путин, – выводит прибыль в виде дивидендов (интонация показывала, что это нехорошо, неправильно. – «Ведомости»). А кто-то вкладывает средства в производство». Вот последних, по логике президента, и надо поощрять. Далее матрица раскрывает себя полностью: «Посмотрим, как будет использоваться эта прибыль. И с учетом этого по итогам года будем принимать решения о донастройке налогового законодательства».