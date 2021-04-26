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Государство присмотрит за тем, как бизнес использует прибыль

Если она будет потрачена как-то не так, власть ее изымет через новые налоги
Алексей Фирсов
Власть будет пристально следить, как акционеры потратят заработанные деньги /Максим Стулов / Ведомости

Без малого три года назад, в августе 2018 г., Андрей Белоусов, тогда помощник президента, всполошил бизнес идеей изъять у ряда компаний 500 млрд руб., отнесенных им к «сверхдоходам». Предложение касалось отраслей со сравнительно низкой налоговой нагрузкой – металлургов, химиков, производителей удобрений. Идею долго обсуждали, а сам Белоусов назвал ее «гранатой, брошенной в курятник».

Этот эпизод продемонстрировал глубинную матрицу отношения государства к бизнесу, которая вновь проявилась в послании президента Федеральному собранию в 2021 г. Владимир Путин заметил, что в этом году прибыль корпоративного сектора обещает быть рекордной, а значит, надо посмотреть, как она будет использоваться (как и в кейсе Белоусова, рекордная прибыль всегда заставляет государство задуматься). «Ведь кто-то, – провел строгое различение Путин, – выводит прибыль в виде дивидендов (интонация показывала, что это нехорошо, неправильно. – «Ведомости»). А кто-то вкладывает средства в производство». Вот последних, по логике президента, и надо поощрять. Далее матрица раскрывает себя полностью: «Посмотрим, как будет использоваться эта прибыль. И с учетом этого по итогам года будем принимать решения о донастройке налогового законодательства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных