Государство присмотрит за тем, как бизнес использует прибыль

Государство присмотрит за тем, как бизнес использует прибыльЕсли она будет потрачена как-то не так, власть ее изымет через новые налоги
Без малого три года назад, в августе 2018 г., Андрей Белоусов, тогда помощник президента, всполошил бизнес идеей изъять у ряда компаний 500 млрд руб., отнесенных им к «сверхдоходам». Предложение касалось отраслей со сравнительно низкой налоговой нагрузкой – металлургов, химиков, производителей удобрений. Идею долго обсуждали, а сам Белоусов назвал ее «гранатой, брошенной в курятник».
Этот эпизод продемонстрировал глубинную матрицу отношения государства к бизнесу, которая вновь проявилась в послании президента Федеральному собранию в 2021 г. Владимир Путин заметил, что в этом году прибыль корпоративного сектора обещает быть рекордной, а значит, надо посмотреть, как она будет использоваться (как и в кейсе Белоусова, рекордная прибыль всегда заставляет государство задуматься). «Ведь кто-то, – провел строгое различение Путин, – выводит прибыль в виде дивидендов (интонация показывала, что это нехорошо, неправильно. – «Ведомости»). А кто-то вкладывает средства в производство». Вот последних, по логике президента, и надо поощрять. Далее матрица раскрывает себя полностью: «Посмотрим, как будет использоваться эта прибыль. И с учетом этого по итогам года будем принимать решения о донастройке налогового законодательства».