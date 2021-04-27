Шпионской этики больше нет

С учетом сказанного чешским президентом это оружие, похоже, и впрямь в скором времени должно было оказаться на поле боя в Донбассе и использоваться против непризнанных ДНР и ЛНР. Понятно, что официально «России там нет», речь о другом: никто не будет отрицать пророссийского характера этих республик. А в таких условиях любая уважающая себя разведка просто обязана помешать поставке оружия в зону конфликта непосредственно у границ страны. Здесь в прямом смысле слова на войне как на войне. Когда израильские спецслужбы взрывали иранские ядерные объекты и убивали иранских физиков-ядерщиков, они действовали именно в этой логике. И заметим, что никто за пределами Ирана не клеймит Израиль за это.