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Шпионской этики больше нет

Что показывает дипломатический конфликт России и Чехии
Олег Барабанов , программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО, д. п. н.
РИА Новости

Последние дни как снежный ком разрастается скандал с высылкой российских дипломатов из Чехии и других стран, хотя выступление президента Милоша Земана, возможно, сможет его пресечь. Чешский президент, по сути, признал, что на взорванном в 2014 г. складе действительно хранилось вооружение, которое купил болгарский торговец оружием Емельян Гебрев. И что оно, вероятнее всего, действительно предназначалось для теневых поставок на Украину. При этом российская официальная позиция отрицает какую бы то ни было связь наших спецслужб с этим взрывом.

С учетом сказанного чешским президентом это оружие, похоже, и впрямь в скором времени должно было оказаться на поле боя в Донбассе и использоваться против непризнанных ДНР и ЛНР. Понятно, что официально «России там нет», речь о другом: никто не будет отрицать пророссийского характера этих республик. А в таких условиях любая уважающая себя разведка просто обязана помешать поставке оружия в зону конфликта непосредственно у границ страны. Здесь в прямом смысле слова на войне как на войне. Когда израильские спецслужбы взрывали иранские ядерные объекты и убивали иранских физиков-ядерщиков, они действовали именно в этой логике. И заметим, что никто за пределами Ирана не клеймит Израиль за это.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных