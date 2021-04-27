ESG: всерьез, надолго, зелено

В современном виде принципы экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social and Governance) были институционализированы генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном еще в 2004 г., когда он обратился к CEO крупнейших мировых компаний с предложением под эгидой МВФ включить эти принципы в свои стратегии. Обращение называлось Who Cares Wins («Неравнодушный побеждает»). Борьба с изменением климата значится одной из целей устойчивого развития ООН. Несомненно, важной, но не единственной. Однако именно вокруг инициатив по снижению воздействия на климат не первый год идут дискуссии, если не бои. По одной простой причине – сегодня именно несоблюдение принципов экологической повестки приводит к осязаемому финансовому эффекту.