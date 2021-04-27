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ESG: всерьез, надолго, зелено

Компании, которые проигнорируют зеленый переход, могут отключить от рынков капитала и сбыта
Дмитрий Снесарь , руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент банка ВТБ
В 2020 г. не только институциональные инвесторы, но и политики стран с развитыми рынками четко и ясно дали понять, что намерены следовать принципам ESG – с фокусом на борьбу с изменением климата /Mladen ANTONOV / AFP

В прошлом году люди в медицинских масках заменили на обложках газет и журналов прежних героев, в том числе девочку Грету, ставшую еще недавно звонким рупором борьбы за экологию во всем мире. И все же, несмотря на коронавирус, а, возможно, отчасти и благодаря ему в 2020 г. широкие массы познакомились наконец с термином, не имеющим отношения к вирусологии, – ESG.

В современном виде принципы экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social and Governance) были институционализированы генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном еще в 2004 г., когда он обратился к CEO крупнейших мировых компаний с предложением под эгидой МВФ включить эти принципы в свои стратегии. Обращение называлось Who Cares Wins («Неравнодушный побеждает»). Борьба с изменением климата значится одной из целей устойчивого развития ООН. Несомненно, важной, но не единственной. Однако именно вокруг инициатив по снижению воздействия на климат не первый год идут дискуссии, если не бои. По одной простой причине – сегодня именно несоблюдение принципов экологической повестки приводит к осязаемому финансовому эффекту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных