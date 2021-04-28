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Невидимая рука Путина

Почему президент против административного регулирования цен на еду
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

В российской либеральной среде сложился стереотип относительно консервативного характера власти. Однако реальная картина сложнее. Политическое руководство зажато между жерновами: давлением массовых настроений, которые могут распадаться на ценностно различные сегменты, требованиями момента, глобальными трендами, либеральным дискурсом активного, интеллектуально рафинированного меньшинства, личными позициями и еще массой факторов. Итоговая картина представляет смесь этих факторов, но в ряде случаев власть оказывается гораздо либеральнее, чем средний представитель электората.

История с участием государства в регулировании цен на продукты хорошо иллюстрирует это. Динамика цен в последние месяцы мотивировала различные структуры искать административные инструменты их сдерживания, требуя от поставщиков и ритейла зафиксировать верхнюю планку роста. В контексте кризиса, роста социальных ожиданий, думской кампании можно было бы ожидать усиления и риторики, и конкретных действий в этом направлении. Но Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, заметил, что радикально вмешиваться в рынок «мы не можем», иначе – сделал он отсылку к прошлому, полемизируя с левым флангом, – получим дефицит продуктов, который был в СССР. «Никто не говорит, что мы директивы на цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать», – сообщил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных