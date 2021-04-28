Невидимая рука Путина

История с участием государства в регулировании цен на продукты хорошо иллюстрирует это. Динамика цен в последние месяцы мотивировала различные структуры искать административные инструменты их сдерживания, требуя от поставщиков и ритейла зафиксировать верхнюю планку роста. В контексте кризиса, роста социальных ожиданий, думской кампании можно было бы ожидать усиления и риторики, и конкретных действий в этом направлении. Но Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, заметил, что радикально вмешиваться в рынок «мы не можем», иначе – сделал он отсылку к прошлому, полемизируя с левым флангом, – получим дефицит продуктов, который был в СССР. «Никто не говорит, что мы директивы на цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать», – сообщил президент.