Польша может национализировать «Ямал»Как Варшава планирует получить контроль над российским газопроводом
Польская государственная компания Gaz-System обнародовала план развития газотранспортной системы страны на 2022–2031 гг. и отправила его на рассмотрение в правительство. Существенным элементом этого плана является полный переход под контроль Варшавы польского участка газопровода «Ямал – Европа». Поскольку совладельцем этой магистрали является российский «Газпром», пока не обнаруживающий никакого желания с ней расстаться, забрать трубопровод Польша может только посредством самого серьезного конфликта с Россией.
Тут нужно учесть, что Варшава ставит перед собой поистине наполеоновские энергетические планы, заявляя, что хочет сбросить с себя «энергетическое рабство» «Газпрома», обеспечивающего 68% совокупного потребления газа в стране. Для этого польская государственная нефтегазовая компания PGNiG в 2018 г. приобрела солидную долю в норвежских месторождениях. «Энергетическая независимость» от России подается в Польше практически на уровне национальной идеи.