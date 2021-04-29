Польша может национализировать «Ямал»

Тут нужно учесть, что Варшава ставит перед собой поистине наполеоновские энергетические планы, заявляя, что хочет сбросить с себя «энергетическое рабство» «Газпрома», обеспечивающего 68% совокупного потребления газа в стране. Для этого польская государственная нефтегазовая компания PGNiG в 2018 г. приобрела солидную долю в норвежских месторождениях. «Энергетическая независимость» от России подается в Польше практически на уровне национальной идеи.