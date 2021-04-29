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Польша может национализировать «Ямал»

Как Варшава планирует получить контроль над российским газопроводом
Владимир Веретенников , публицист, политический обозреватель
EuRoPol Gaz

Польская государственная компания Gaz-System обнародовала план развития газотранспортной системы страны на 2022–2031 гг. и отправила его на рассмотрение в правительство. Существенным элементом этого плана является полный переход под контроль Варшавы польского участка газопровода «Ямал – Европа». Поскольку совладельцем этой магистрали является российский «Газпром», пока не обнаруживающий никакого желания с ней расстаться, забрать трубопровод Польша может только посредством самого серьезного конфликта с Россией.

Тут нужно учесть, что Варшава ставит перед собой поистине наполеоновские энергетические планы, заявляя, что хочет сбросить с себя «энергетическое рабство» «Газпрома», обеспечивающего 68% совокупного потребления газа в стране. Для этого польская государственная нефтегазовая компания PGNiG в 2018 г. приобрела солидную долю в норвежских месторождениях. «Энергетическая независимость» от России подается в Польше практически на уровне национальной идеи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных