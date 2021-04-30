Сакрализация границ регионов вредит развитию

Идея вице-премьера Марата Хуснуллина по сокращению количества регионов в стране была высказана с оговоркой, что «это сугубо частное мнение». Но хочется, с одной стороны, верить, что вброс не вполне случаен, за ним стоит робкое тестирование возможности изменить уже устаревшее административное деление. А с другой стороны, также хочется верить, что речь идет не о простом механическом сколачивании территории или росте централизации, а о чем-то более сложном и содержательном.