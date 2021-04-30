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Сакрализация границ регионов вредит развитию

Куда приводят мысли Марата Хуснуллина
Алексей Фирсов
Максим Стулов / Ведомости

Идея вице-премьера Марата Хуснуллина по сокращению количества регионов в стране была высказана с оговоркой, что «это сугубо частное мнение». Но хочется, с одной стороны, верить, что вброс не вполне случаен, за ним стоит робкое тестирование возможности изменить уже устаревшее административное деление. А с другой стороны, также хочется верить, что речь идет не о простом механическом сколачивании территории или росте централизации, а о чем-то более сложном и содержательном.

Тема эта деликатная, нервная, смущающая и региональные, и федеральные элиты, особенно на фоне роста «локального патриотизма» граждан. Кремль сразу поспешил отдернуться: «данный вопрос не прорабатывается». Если это так, то налицо феномен психологического вытеснения, когда неприятную проблему пытаются загнать в дальние уголки подсознания, откуда она дает о себе знать в виде невроза и случайных оговорок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных