Сакрализация границ регионов вредит развитию

Сакрализация границ регионов вредит развитиюКуда приводят мысли Марата Хуснуллина
Идея вице-премьера Марата Хуснуллина по сокращению количества регионов в стране была высказана с оговоркой, что «это сугубо частное мнение». Но хочется, с одной стороны, верить, что вброс не вполне случаен, за ним стоит робкое тестирование возможности изменить уже устаревшее административное деление. А с другой стороны, также хочется верить, что речь идет не о простом механическом сколачивании территории или росте централизации, а о чем-то более сложном и содержательном.
Тема эта деликатная, нервная, смущающая и региональные, и федеральные элиты, особенно на фоне роста «локального патриотизма» граждан. Кремль сразу поспешил отдернуться: «данный вопрос не прорабатывается». Если это так, то налицо феномен психологического вытеснения, когда неприятную проблему пытаются загнать в дальние уголки подсознания, откуда она дает о себе знать в виде невроза и случайных оговорок.