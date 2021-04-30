Асимметричный диалог о Донбассе

Россия и Украина готовятся к проведению саммита на высшем уровне. По крайней мере, такой вывод можно сделать из дипломатической и риторической активности администраций президентов обеих стран. Изначально, напомним, идея о встрече исходила от Владимира Зеленского, который предложил Владимиру Путину пообщаться «в любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил, что ждет украинского президента в любое время в Москве. Зеленский парировал, что готов встречаться «где угодно и когда угодно». В итоге сейчас как в Москве, так и в Киеве официальные лица заявляют, что идет прояснение деталей возможной встречи.