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Асимметричный диалог о Донбассе

Зачем, где и когда могут встретиться Владимир Путин и Владимир Зеленский
Геворг Мирзаян , доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ
Sergei CHUZAVKOV, Evgenia NOVOZHENINA / AFP

Россия и Украина готовятся к проведению саммита на высшем уровне. По крайней мере, такой вывод можно сделать из дипломатической и риторической активности администраций президентов обеих стран. Изначально, напомним, идея о встрече исходила от Владимира Зеленского, который предложил Владимиру Путину пообщаться «в любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил, что ждет украинского президента в любое время в Москве. Зеленский парировал, что готов встречаться «где угодно и когда угодно». В итоге сейчас как в Москве, так и в Киеве официальные лица заявляют, что идет прояснение деталей возможной встречи.

Прояснения требуют как минимум четыре детали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных