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О потраченных на страховку деньгах большинство людей уже не жалеют

Даже если страховой случай их миновал
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

Страхование стало заметной отраслью российской экономики, но что еще важнее – ощутимым по масштабам источником компенсаций потерь и ущерба для населения и бизнеса. Согласно расчетам Института страхования при Всероссийском союзе страховщиков, объем выплат по страховым случаям растет быстрее других макропоказателей. За прошлый год страховые выплаты выросли на 8%, а за последние пять лет – на 31%. Сумма выплат за 2020 г. составила 659 млрд руб., что уже равно 0,62% ВВП (годом раньше было менее 0,5% ВВП) и эквивалентно почти 1,1% денежных доходов населения.

Особенно впечатляет рост выплат по страхованию жизни – почти вдвое за год, со 133,4 млрд до 204,6 млрд руб. Из этой суммы 135,8 млрд руб. пришлось на выплаты по инвестиционному страхованию жизни, которые увеличились на 138% (впрочем, связано это в том числе с завершением многолетних договоров). За последний год на треть – до 9,4 млрд руб. – увеличились также выплаты по страхованию жизни заемщиков, на 11% до 19,2 млрд руб. – по страхованию от несчастных случаев и болезней. Традиционно большой объем выплат по-прежнему приходится на ОСАГО: за прошлый год по этим полисам было выплачено 137,6 млрд руб., а всего за пять лет страховщики заплатили по ОСАГО почти 800 млрд руб. В этом случае роль страхования заключается, конечно, не столько собственно в компенсациях ущерба, сколько в институциональном изменении поведения водителей: с повальными «разборками» на дорогах мы, похоже, справились и число автоподстав снизили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных