О потраченных на страховку деньгах большинство людей уже не жалеют

Особенно впечатляет рост выплат по страхованию жизни – почти вдвое за год, со 133,4 млрд до 204,6 млрд руб. Из этой суммы 135,8 млрд руб. пришлось на выплаты по инвестиционному страхованию жизни, которые увеличились на 138% (впрочем, связано это в том числе с завершением многолетних договоров). За последний год на треть – до 9,4 млрд руб. – увеличились также выплаты по страхованию жизни заемщиков, на 11% до 19,2 млрд руб. – по страхованию от несчастных случаев и болезней. Традиционно большой объем выплат по-прежнему приходится на ОСАГО: за прошлый год по этим полисам было выплачено 137,6 млрд руб., а всего за пять лет страховщики заплатили по ОСАГО почти 800 млрд руб. В этом случае роль страхования заключается, конечно, не столько собственно в компенсациях ущерба, сколько в институциональном изменении поведения водителей: с повальными «разборками» на дорогах мы, похоже, справились и число автоподстав снизили.