О потраченных на страховку деньгах большинство людей уже не жалеют

О потраченных на страховку деньгах большинство людей уже не жалеютДаже если страховой случай их миновал
Страхование стало заметной отраслью российской экономики, но что еще важнее – ощутимым по масштабам источником компенсаций потерь и ущерба для населения и бизнеса. Согласно расчетам Института страхования при Всероссийском союзе страховщиков, объем выплат по страховым случаям растет быстрее других макропоказателей. За прошлый год страховые выплаты выросли на 8%, а за последние пять лет – на 31%. Сумма выплат за 2020 г. составила 659 млрд руб., что уже равно 0,62% ВВП (годом раньше было менее 0,5% ВВП) и эквивалентно почти 1,1% денежных доходов населения.
Особенно впечатляет рост выплат по страхованию жизни – почти вдвое за год, со 133,4 млрд до 204,6 млрд руб. Из этой суммы 135,8 млрд руб. пришлось на выплаты по инвестиционному страхованию жизни, которые увеличились на 138% (впрочем, связано это в том числе с завершением многолетних договоров). За последний год на треть – до 9,4 млрд руб. – увеличились также выплаты по страхованию жизни заемщиков, на 11% до 19,2 млрд руб. – по страхованию от несчастных случаев и болезней. Традиционно большой объем выплат по-прежнему приходится на ОСАГО: за прошлый год по этим полисам было выплачено 137,6 млрд руб., а всего за пять лет страховщики заплатили по ОСАГО почти 800 млрд руб. В этом случае роль страхования заключается, конечно, не столько собственно в компенсациях ущерба, сколько в институциональном изменении поведения водителей: с повальными «разборками» на дорогах мы, похоже, справились и число автоподстав снизили.