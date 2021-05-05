Законы робототехники для банков

Конечно, пока в отчетности банков мы этого не увидим: эффект от внедрения ИИ посчитать сложно, еще труднее – формализовать, отделив от других факторов. Но очевидно, что и обучающиеся нейросети, и более простые роботизированные системы анализа информации занимают все большую долю в рабочих процессах банков, страховщиков, инвестиционных компаний. Речь о трейдинге, андеррайтинге и тарификации в страховании, о выявлении мошенничества, об оценке кредитных рисков заемщиков и моделировании рыночных сценариев, наконец, о роботизации общения с клиентами с помощью голосовых и текстовых ботов.