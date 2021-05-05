Законы робототехники для банков

Законы робототехники для банковТри нерешенных вопроса использования искусственного интеллекта в финансах
ВТБ анонсировал создание совместной с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) специальной лаборатории, которая займется внедрением прикладных технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сервисы банка. При этом в ВТБ отметили, что выполнение до 70% «задач аналитики и автоматического принятия решений» в банке уже проходит с использованием ИИ. Ранее и глава «Сбера» Герман Греф оценил общий эффект от внедрения ИИ в банке: по его оценке, чистый операционный доход «Сбера» от использования таких технологий в 2021 г. достигнет 145 млрд руб.
Конечно, пока в отчетности банков мы этого не увидим: эффект от внедрения ИИ посчитать сложно, еще труднее – формализовать, отделив от других факторов. Но очевидно, что и обучающиеся нейросети, и более простые роботизированные системы анализа информации занимают все большую долю в рабочих процессах банков, страховщиков, инвестиционных компаний. Речь о трейдинге, андеррайтинге и тарификации в страховании, о выявлении мошенничества, об оценке кредитных рисков заемщиков и моделировании рыночных сценариев, наконец, о роботизации общения с клиентами с помощью голосовых и текстовых ботов.