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Законы робототехники для банков

Три нерешенных вопроса использования искусственного интеллекта в финансах
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ анонсировал создание совместной с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) специальной лаборатории, которая займется внедрением прикладных технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сервисы банка. При этом в ВТБ отметили, что выполнение до 70% «задач аналитики и автоматического принятия решений» в банке уже проходит с использованием ИИ. Ранее и глава «Сбера» Герман Греф оценил общий эффект от внедрения ИИ в банке: по его оценке, чистый операционный доход «Сбера» от использования таких технологий в 2021 г. достигнет 145 млрд руб.

Конечно, пока в отчетности банков мы этого не увидим: эффект от внедрения ИИ посчитать сложно, еще труднее – формализовать, отделив от других факторов. Но очевидно, что и обучающиеся нейросети, и более простые роботизированные системы анализа информации занимают все большую долю в рабочих процессах банков, страховщиков, инвестиционных компаний. Речь о трейдинге, андеррайтинге и тарификации в страховании, о выявлении мошенничества, об оценке кредитных рисков заемщиков и моделировании рыночных сценариев, наконец, о роботизации общения с клиентами с помощью голосовых и текстовых ботов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных