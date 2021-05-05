Главная информационная угроза человечеству

Председательствующая в «большой семерке» Великобритания искусно вплела тему войны смыслов и каналов их донесения в миролюбивую, казалось бы, повестку встречи (речь на ней шла о преодолении новых глобальных угроз, защите прав человека и восстановлении экономики после коронавируса). «Пророссийские тролли публикуют у нас комментарии по Украине и другим темам, чтобы повлиять на общественное мнение здесь и затем воспроизвести их в российских СМИ. Это хороший пример борьбы на истощение, которую мы ведем», — сообщил накануне встречи министров глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Теперь Лондон пытается вывести тему информационный войны на значительно более высокий и системный уровень.