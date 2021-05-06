Опасный протекционизм в борьбе с COVID-19

В центре внимания — лучшие. На данном этапе это страны, не входящие в ЕС: Израиль, Великобритания, Чили и США, а также ряд менее крупных государств. Среди них есть и некоторые страны-члены ЕС (в частности, Мальта и Венгрия), но большинство европейских государств плетется в хвосте. Это приводит к очень серьезной критике и даже к разговорам о кризисе вакцин в Евросоюзе.