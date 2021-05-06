Опасный протекционизм в борьбе с COVID-19

Опасный протекционизм в борьбе с COVID-19Вакцинный национализм — плохое лекарство от пандемии
Всемирный конгресс вакцин признал вакцину американской Moderna «лучшей в мире». Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи, где была создана российская вакцина «Спутник V», назвал это решение «странным и спорным». Зато оно полностью укладывается в логику так называемой диктатуры сравнений, когда СМИ перманентно сопоставляют работу правительств в области вакцинирования.
В центре внимания — лучшие. На данном этапе это страны, не входящие в ЕС: Израиль, Великобритания, Чили и США, а также ряд менее крупных государств. Среди них есть и некоторые страны-члены ЕС (в частности, Мальта и Венгрия), но большинство европейских государств плетется в хвосте. Это приводит к очень серьезной критике и даже к разговорам о кризисе вакцин в Евросоюзе.
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