Почему у «Северного потока — 2» такая сложная судьба

На стройке «Северного потока — 2» снова затишье — немецкие экологи обратились в суд, потому и объявлен перерыв. Теперь ожидается, что работы возобновятся в конце мая. Но рубежным дедлайном, похоже, в любом случае будет осень. Тогда в Германии пройдут выборы, и Ангела Меркель уйдет на заслуженный отдых. Ее преемником на посту канцлера с большой вероятностью станет представитель зеленых. И тогда конфигурация немецкой политики может полностью измениться — как в отношении углеводородной энергетики в целом, так и поставок из России в частности.