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Почему у «Северного потока — 2» такая сложная судьба

Дело не столько в санкциях, сколько в просчетах энергетической стратегии России
Олег Барабанов , программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО, д. п. н.
Axel Schmidt / Nord Stream 2

На стройке «Северного потока — 2» снова затишье — немецкие экологи обратились в суд, потому и объявлен перерыв. Теперь ожидается, что работы возобновятся в конце мая. Но рубежным дедлайном, похоже, в любом случае будет осень. Тогда в Германии пройдут выборы, и Ангела Меркель уйдет на заслуженный отдых. Ее преемником на посту канцлера с большой вероятностью станет представитель зеленых. И тогда конфигурация немецкой политики может полностью измениться — как в отношении углеводородной энергетики в целом, так и поставок из России в частности.

В связи с этим уместен вопрос: почему в принципе у «Северного потока — 2» такая сложная судьба? Стереотипный ответ известен: санкции, давление США. В предельном варианте такой логики тезис звучит так: «Северный поток» — это цена, которую России приходится платить за Крым. И в этом смысле ситуация с газопроводом наглядно показывает, что геополитика имеет свою цену, которую можно при желании подсчитать до последнего доллара недополученной прибыли.

Но есть и дополнительные нюансы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных