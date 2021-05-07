Почему у «Северного потока — 2» такая сложная судьба

Почему у «Северного потока — 2» такая сложная судьбаДело не столько в санкциях, сколько в просчетах энергетической стратегии России
На стройке «Северного потока — 2» снова затишье — немецкие экологи обратились в суд, потому и объявлен перерыв. Теперь ожидается, что работы возобновятся в конце мая. Но рубежным дедлайном, похоже, в любом случае будет осень. Тогда в Германии пройдут выборы, и Ангела Меркель уйдет на заслуженный отдых. Ее преемником на посту канцлера с большой вероятностью станет представитель зеленых. И тогда конфигурация немецкой политики может полностью измениться — как в отношении углеводородной энергетики в целом, так и поставок из России в частности.
В связи с этим уместен вопрос: почему в принципе у «Северного потока — 2» такая сложная судьба? Стереотипный ответ известен: санкции, давление США. В предельном варианте такой логики тезис звучит так: «Северный поток» — это цена, которую России приходится платить за Крым. И в этом смысле ситуация с газопроводом наглядно показывает, что геополитика имеет свою цену, которую можно при желании подсчитать до последнего доллара недополученной прибыли.
Но есть и дополнительные нюансы.