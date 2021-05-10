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Тюрьма не выбирает власть

Почему ни Кремль, ни оппозиция не хотят, чтобы осужденные могли голосовать на выборах
Михаил Романов
Максим Стулов, Андрей Гордеев / Ведомости

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента законопроекты, ужесточающие законодательство об экстремистских и террористических организациях. В частности, предлагается ограничить граждан, причастных к деятельности организации, которая признана экстремистской или террористической, в пассивном избирательном праве – ввести запрет для них на выдвижение своей кандидатуры на выборах в Госдуму. При этом сама «причастность» может определяться крайне широко: теоретически под запрет рискуют попасть даже просто жертвователи денег в пользу такой организации. Подобные нормы, если они будут приняты в такой редакции и трактоваться именно так, представляются очевидным и очередным перегибом.

При этом в России, как и в ряде других стран, отдельные категории граждан поражены уже и в активном избирательном праве. И вот эту тему, ничуть не менее важную, стараются вообще не трогать. Почему?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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