Тюрьма не выбирает власть

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента законопроекты, ужесточающие законодательство об экстремистских и террористических организациях. В частности, предлагается ограничить граждан, причастных к деятельности организации, которая признана экстремистской или террористической, в пассивном избирательном праве – ввести запрет для них на выдвижение своей кандидатуры на выборах в Госдуму. При этом сама «причастность» может определяться крайне широко: теоретически под запрет рискуют попасть даже просто жертвователи денег в пользу такой организации. Подобные нормы, если они будут приняты в такой редакции и трактоваться именно так, представляются очевидным и очередным перегибом.