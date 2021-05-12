Казанский колокол

О трагедии в Казани известно пока слишком мало. Мотивы преступника, явные или скрытые, его точная биография, оценка действий спецслужб и прочее, что обсуждают в таких случаях, – все это будет постепенно просачиваться в публичное пространство. Но не сейчас, после. Пока мы просто переживаем шок, видим трагедию людей и, насколько возможно, пытаемся сопереживать им и поддерживать их.