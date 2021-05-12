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Казанский колокол

О чем и как уместно говорить в момент трагедии
Алексей Фирсов
Максим Стулов / Ведомости

О трагедии в Казани известно пока слишком мало. Мотивы преступника, явные или скрытые, его точная биография, оценка действий спецслужб и прочее, что обсуждают в таких случаях, – все это будет постепенно просачиваться в публичное пространство. Но не сейчас, после. Пока мы просто переживаем шок, видим трагедию людей и, насколько возможно, пытаемся сопереживать им и поддерживать их.

Такие события консолидируют общество, стирают границы, обесценивают разную дребедень, которая до этого казалась важной, обнажают жесткий, холодный хребет реальности и хрупкость повседневного мира. В разрозненном, атомарном социуме больших городов боль, которую можно в воображении перенести на себя или своих близких, – единственный реальный интегратор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных