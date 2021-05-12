Казанский колокол

Казанский колоколО чем и как уместно говорить в момент трагедии
О трагедии в Казани известно пока слишком мало. Мотивы преступника, явные или скрытые, его точная биография, оценка действий спецслужб и прочее, что обсуждают в таких случаях, – все это будет постепенно просачиваться в публичное пространство. Но не сейчас, после. Пока мы просто переживаем шок, видим трагедию людей и, насколько возможно, пытаемся сопереживать им и поддерживать их.
Такие события консолидируют общество, стирают границы, обесценивают разную дребедень, которая до этого казалась важной, обнажают жесткий, холодный хребет реальности и хрупкость повседневного мира. В разрозненном, атомарном социуме больших городов боль, которую можно в воображении перенести на себя или своих близких, – единственный реальный интегратор.
Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам