Очень демократичные инвестиции

Эта демократизация затронула инвестиционный банкинг, который традиционно был ориентирован на состоятельных клиентов. В частности, выходцы из Morgan Stanley Джастин Бернье и Патрик Кеннеди недавно объявили о создании фонда All Source Investment Management, цель которого – предоставление профессиональных традиционных и альтернативных стратегий именно розничному клиенту. Это означает, что теперь обычным клиентам будут доступны альтернативные стратегии, которые ранее были исключительной вотчиной хедж-фондов и фондов прямых инвестиций. И это не единичный случай, это уже тенденция. Так, один из фондов Vanguard совместно с Alipay создал проект для физических лиц, имеющих на депозите свыше $100, а компания Marcus, проект Goldman Sachs, предлагает автоматизированные инвестиционные портфели для клиентов от $1000. Вообще, с появлением робоэдвайзинга стало возможным создавать готовые портфели от любой суммы.