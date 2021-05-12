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Очень демократичные инвестиции

Как запросы миллениалов меняют фондовый рынок
Михаил Ханов , управляющий директор ИК «Алго капитал»
Очевидно, процесс демократизации фондового рынка еще только в самом начале
 /Андрей Гордеев / Ведомости

Согласно оценкам последнего отчета BCG, на фондовом рынке сегменты HNW и UHNW (high-net-worth individuals и ultra-high-net-worth individuals, т. е. наиболее состоятельных и сверхсостоятельных людей) в ближайшие годы останутся самыми быстрорастущими. Однако самая ожесточенная конкуренция развернется не за них, а за клиентов из сегментов Affluent и Mass Market (т. е. просто обеспеченных и массовых). Суммарный объем потенциальных активов этих групп аналитики оценивают в $70–75 трлн. До недавнего времени эти клиенты не представляли для брокеров интереса, однако длительный процесс снижения стоимости инвестирования добрался наконец и до них. The Wall Street Journal предложила называть этот процесс «демократизацией инвестиций».

Эта демократизация затронула инвестиционный банкинг, который традиционно был ориентирован на состоятельных клиентов. В частности, выходцы из Morgan Stanley Джастин Бернье и Патрик Кеннеди недавно объявили о создании фонда All Source Investment Management, цель которого – предоставление профессиональных традиционных и альтернативных стратегий именно розничному клиенту. Это означает, что теперь обычным клиентам будут доступны альтернативные стратегии, которые ранее были исключительной вотчиной хедж-фондов и фондов прямых инвестиций. И это не единичный случай, это уже тенденция. Так, один из фондов Vanguard совместно с Alipay создал проект для физических лиц, имеющих на депозите свыше $100, а компания Marcus, проект Goldman Sachs, предлагает автоматизированные инвестиционные портфели для клиентов от $1000. Вообще, с появлением робоэдвайзинга стало возможным создавать готовые портфели от любой суммы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных