Вакцина против санкций

Параллельно Венгрия признала российскую вакцину «Спутник V», разрешив ее применение в стране. Доверившись выводам венгерских лабораторий, закупки вакцины санкционировала Словакия. Решение было принято всего через три недели после высылки из страны трех работников российского посольства и на фоне общеевропейского тренда на снижение уровня дипломатических контактов с Москвой. Закупка «Спутник V» уже спровоцировала политический скандал в Словакии, приведший к перестановкам в правительстве. Однако даже он не позволил блокировать поставки вакцины.