Вакцина против санкций«Спутник V», как нефть и газ, тоже является оружием геополитики
Словакия отказалась от использования шведско-британской вакцины AstraZeneсa, после того как были зафиксированы очередные смертельные случаи от тромбоза у пациентов. До Словакии от закупок этой вакцины отказались Дания и Норвегия. Отказ от AstraZeneca обсуждается также в Литве, но Вильнюс примет окончательное решение с учетом доступности вакцины в принципе.
Параллельно Венгрия признала российскую вакцину «Спутник V», разрешив ее применение в стране. Доверившись выводам венгерских лабораторий, закупки вакцины санкционировала Словакия. Решение было принято всего через три недели после высылки из страны трех работников российского посольства и на фоне общеевропейского тренда на снижение уровня дипломатических контактов с Москвой. Закупка «Спутник V» уже спровоцировала политический скандал в Словакии, приведший к перестановкам в правительстве. Однако даже он не позволил блокировать поставки вакцины.