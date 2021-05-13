Средний класс вошел в режим самоуничтожения

Тут прежде всего стоит отметить, что единой оценки доли среднего класса в России просто нет – официальные данные серьезно расходятся с выводами независимых экспертов. Проблема в том, что существует масса критериев для отнесения человека к тому или иному классу. Есть, например, известная классификация Всемирного банка, учитывающая в первую очередь уровень дохода. Формула проста: у среднего класса доход в 1,5 раза превышает верхний порог уровня бедности. Официально бедные в России – те, кто зарабатывает прожиточный минимум, это чуть меньше 12 000 руб. Получается, что, для того чтобы человека отнесли к среднему классу, ему достаточно зарабатывать более 18 000 руб. в месяц. Действительно ли это средний класс? Очевидно, нет. Поэтому гораздо весомее не доход, а другой критерий – уровень и качество потребления.