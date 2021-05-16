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Четыре причины роста цен

И один быстрый способ его остановить
Андрей Мовчан , экономист, управляющий партнер группы компаний Movchan’s Group
Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ фиксирует: годовая инфляция в России ускорилась почти до 5,7%. Рост цен в стране в последние годы в принципе ускоряется: в 2020 г. инфляция была выше, чем в 2019 г., а в 2021 г. – чем в 2020 г. На это есть четыре причины.

Первая, самая простая, – в России в 2020 г. расходы бюджета были на 16% выше, чем в 2019 г. Примерно 3,5 трлн руб. (около 18% бюджета) составила прямая дополнительная монетизация спроса (пособия, компенсации, выплаты в связи с коронавирусом и по другим поводам, которых не было ранее). Министр финансов Антон Силуанов оценил фискальный импульс (куртуазное название для эмиссии, которая формирует дополнительный спрос) в 9% ВВП, это около 10 трлн руб. В США фискальный импульс составил около 15–17% ВВП. Цифры сравнимые – сравнимы и результаты: в США рост инфляции год к году – 2%, в России – около 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных