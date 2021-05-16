Четыре причины роста цен

Первая, самая простая, – в России в 2020 г. расходы бюджета были на 16% выше, чем в 2019 г. Примерно 3,5 трлн руб. (около 18% бюджета) составила прямая дополнительная монетизация спроса (пособия, компенсации, выплаты в связи с коронавирусом и по другим поводам, которых не было ранее). Министр финансов Антон Силуанов оценил фискальный импульс (куртуазное название для эмиссии, которая формирует дополнительный спрос) в 9% ВВП, это около 10 трлн руб. В США фискальный импульс составил около 15–17% ВВП. Цифры сравнимые – сравнимы и результаты: в США рост инфляции год к году – 2%, в России – около 4%.