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Почему Москва не хочет и не будет присоединять Донбасс

Ключевой национальный интерес России в реализации минских соглашений
Алексей Токарев , старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Не злость и ненависть, а искренняя обида характеризует массовое сознание в непризнанных республиках /Aleksey Filippov / AFP

Евросоюз в очередной раз сообщил, что поддержит Украину в борьбе с «российской агрессией». Кремль ответил: «Россия поглощениями не занимается», а значит, Украине не стоит бояться, что ДНР и ЛНР уйдут на восток еще и формально. В центре этой вечной дипломатической перебранки несколько миллионов русскоязычных граждан, уставших ловить сигналы.

До и после возвращения Крыма Россия думала, как себя вести. Она могла пойти по пути, который предлагала часть экспертного сообщества: честно отпустить Украину уничтожать свою экономику внутри высококонкурентных рынков ЕС, чтобы – как думали эти эксперты – через несколько лет без всякой войны с распростертыми объятиями ждать ее обратно. А могла довериться ястребам, которые живописали присоединение к России коридора вплоть до Тирасполя. В итоге было выбрано нечто среднее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных