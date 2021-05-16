Почему Москва не хочет и не будет присоединять Донбасс

До и после возвращения Крыма Россия думала, как себя вести. Она могла пойти по пути, который предлагала часть экспертного сообщества: честно отпустить Украину уничтожать свою экономику внутри высококонкурентных рынков ЕС, чтобы – как думали эти эксперты – через несколько лет без всякой войны с распростертыми объятиями ждать ее обратно. А могла довериться ястребам, которые живописали присоединение к России коридора вплоть до Тирасполя. В итоге было выбрано нечто среднее.