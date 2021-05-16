Почему Москва не хочет и не будет присоединять Донбасс

Почему Москва не хочет и не будет присоединять ДонбассКлючевой национальный интерес России в реализации минских соглашений
Евросоюз в очередной раз сообщил, что поддержит Украину в борьбе с «российской агрессией». Кремль ответил: «Россия поглощениями не занимается», а значит, Украине не стоит бояться, что ДНР и ЛНР уйдут на восток еще и формально. В центре этой вечной дипломатической перебранки несколько миллионов русскоязычных граждан, уставших ловить сигналы.
До и после возвращения Крыма Россия думала, как себя вести. Она могла пойти по пути, который предлагала часть экспертного сообщества: честно отпустить Украину уничтожать свою экономику внутри высококонкурентных рынков ЕС, чтобы – как думали эти эксперты – через несколько лет без всякой войны с распростертыми объятиями ждать ее обратно. А могла довериться ястребам, которые живописали присоединение к России коридора вплоть до Тирасполя. В итоге было выбрано нечто среднее.