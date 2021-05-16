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Почему российская мягкая сила слабее западной

Дело не в деньгах и инструментах, а в отсутствии убедительного социального проекта
Алексей Сахнин
Максим Стулов / Ведомости

15 мая в Минске был представлен аналитический доклад «Грибница: цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада», подготовленный пророссийским движением «Гражданское согласие». Его авторы пытаются понять природу и источники геополитических угроз, с которыми сталкиваются постсоветские общества. В итоге вырисовывается более или менее правдоподобная анатомия инфраструктуры западного политического влияния на белорусский социум, однако остается без убедительного ответа вопрос, на чем базируется ее эффективность.

Вот на чем. Западная мягкая сила полицентрична. Все коммуникации – финансовые, информационные, идеологические – осуществляются по схеме «от многих к многим». Источником грантовой поддержки становятся как западные государственные структуры, так и широкий спектр неправительственных фондов. В самой Белоруссии сеть западного влияния разворачивается в нескольких пространствах. Верхний уровень составляют «аналитические площадки», которые генерируют смыслы и повестку дня, привлекательные не только для оппозиционеров, но и для правящего слоя (например, на мероприятиях центра «Минский диалог», финансируемого западными фондами, неоднократно выступал Александр Лукашенко). Прозападный гражданский актив воспроизводится через разветвленную сеть образовательных проектов. Ключевые ценности, идеологемы и темы актуальных кампаний транслируются через СМИ и блоги. Даже органы государственной власти до августа 2020 г. активно участвовали в финансируемых Евросоюзом программах регионального развития, повышения качества управления и т. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных