Почему российская мягкая сила слабее западной

Вот на чем. Западная мягкая сила полицентрична. Все коммуникации – финансовые, информационные, идеологические – осуществляются по схеме «от многих к многим». Источником грантовой поддержки становятся как западные государственные структуры, так и широкий спектр неправительственных фондов. В самой Белоруссии сеть западного влияния разворачивается в нескольких пространствах. Верхний уровень составляют «аналитические площадки», которые генерируют смыслы и повестку дня, привлекательные не только для оппозиционеров, но и для правящего слоя (например, на мероприятиях центра «Минский диалог», финансируемого западными фондами, неоднократно выступал Александр Лукашенко). Прозападный гражданский актив воспроизводится через разветвленную сеть образовательных проектов. Ключевые ценности, идеологемы и темы актуальных кампаний транслируются через СМИ и блоги. Даже органы государственной власти до августа 2020 г. активно участвовали в финансируемых Евросоюзом программах регионального развития, повышения качества управления и т. п.