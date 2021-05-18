Жадность как новый критерий оценки бизнеса

Если речь про дивиденды, то тогда надо отслеживать, куда дальше идет прибыль: на личное потребление или на новые проекты. Еще сложнее с наценкой на товары. В социально значимом сегменте маржинальность уже близка к нулю. Сети зарабатывают на товарах относительно престижного потребления – так что, это тоже считается жадностью? А за каждым товаром на полке поставщики, торговцы топливом, держатели торговой недвижимости. Им тоже, стало быть, надо переставать жадничать.