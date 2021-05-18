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Жадность как новый критерий оценки бизнеса

Компании все чаще рассматриваются в качестве общественных институтов
Алексей Фирсов
Этика вклинивается в ткань бизнес-процессов и перестраивает оптику рассмотрения корпоративного мира /Максим Стулов / Ведомости

Выступая в Госдуме с отчетом правительства, Михаил Мишустин вбросил в общественное пространство выражение «жадность предпринимателей», уже ставшее мемом и элементом корпоративного лексикона. Собственники задумались: жадные они или нет? Допустим, лично имярек не жадный – но вдруг компания у него жадная? И каков вообще критерий: размер дивидендов или торговая наценка?

Если речь про дивиденды, то тогда надо отслеживать, куда дальше идет прибыль: на личное потребление или на новые проекты. Еще сложнее с наценкой на товары. В социально значимом сегменте маржинальность уже близка к нулю. Сети зарабатывают на товарах относительно престижного потребления – так что, это тоже считается жадностью? А за каждым товаром на полке поставщики, торговцы топливом, держатели торговой недвижимости. Им тоже, стало быть, надо переставать жадничать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных