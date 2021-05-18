Жадность как новый критерий оценки бизнеса

Жадность как новый критерий оценки бизнесаКомпании все чаще рассматриваются в качестве общественных институтов
Выступая в Госдуме с отчетом правительства, Михаил Мишустин вбросил в общественное пространство выражение «жадность предпринимателей», уже ставшее мемом и элементом корпоративного лексикона. Собственники задумались: жадные они или нет? Допустим, лично имярек не жадный – но вдруг компания у него жадная? И каков вообще критерий: размер дивидендов или торговая наценка?
Если речь про дивиденды, то тогда надо отслеживать, куда дальше идет прибыль: на личное потребление или на новые проекты. Еще сложнее с наценкой на товары. В социально значимом сегменте маржинальность уже близка к нулю. Сети зарабатывают на товарах относительно престижного потребления – так что, это тоже считается жадностью? А за каждым товаром на полке поставщики, торговцы топливом, держатели торговой недвижимости. Им тоже, стало быть, надо переставать жадничать.