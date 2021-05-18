Чем полезен «самозапрет» на кредиты

Этот механизм призван защитить граждан от участившихся случаев мошенничества, когда злоумышленники оформляют кредиты на утерянные документы или получив доступ к мобильному приложению или личному кабинету на сайте банка либо используют методы социальной инженерии, чтобы вынудить жертву взять кредит и перевести им деньги. При этом оспорить выдачу таких ссуд даже в судебном порядке практически невозможно. В итоге человек не просто теряет деньги, но и остается должником банка – со всеми вытекающими последствиями в виде необходимости обслуживать кредит или близкого знакомства с коллекторами.