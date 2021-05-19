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Отмена льгот по ИИС при покупке иностранных акций – плохая идея

Льготы по индивидуальным инвестиционным счетам надо, наоборот, расширять
Андрей Вавилов , доктор экономических наук
Эльвира Набиуллина предложила отменить налоговые льготы по иностранным финансовым инструментам для ИИС /Андрей Гордеев / Ведомости

Интервью главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в котором она поделилась идеей отменить налоговые льготы по иностранным финансовым инструментам в рамках индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), вызвало очередную дискуссию о путях развития розничного инвестирования в России.

Когда в 2013 г. принималось законодательство об ИИС, его основной целью было стимулирование притока частных инвесторов на фондовый рынок. Этот формат инвестирования принимался в условиях, когда стал очевидным провал пенсионной реформы, основанной на негосударственных пенсионных фондах (НПФ) с их формально жесткими, но на практике легко обходимыми ограничениями. Вторая проблема НПФ – эффективность. С одной стороны, инвестирование разрешалось только через управляющих, взимавших гигантские комиссии, а с другой стороны, для обеспечения сохранности (но лишь в привычных для государственной бюрократии номинальных величинах) усилиями регулятора спектр инструментов был де-факто сжат до депозитов и облигаций. В условиях, когда от управляющего по итогам каждого года требовалась положительная доходность, никакого разумного управления не было и быть не могло. Долгосрочный портфель, целиком состоящий из инструментов с фиксированной доходностью, не только менее доходный, но и, с учетом инфляции, даже более рисковый, чем вложения в акции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных