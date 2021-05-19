Отмена льгот по ИИС при покупке иностранных акций – плохая идея

Когда в 2013 г. принималось законодательство об ИИС, его основной целью было стимулирование притока частных инвесторов на фондовый рынок. Этот формат инвестирования принимался в условиях, когда стал очевидным провал пенсионной реформы, основанной на негосударственных пенсионных фондах (НПФ) с их формально жесткими, но на практике легко обходимыми ограничениями. Вторая проблема НПФ – эффективность. С одной стороны, инвестирование разрешалось только через управляющих, взимавших гигантские комиссии, а с другой стороны, для обеспечения сохранности (но лишь в привычных для государственной бюрократии номинальных величинах) усилиями регулятора спектр инструментов был де-факто сжат до депозитов и облигаций. В условиях, когда от управляющего по итогам каждого года требовалась положительная доходность, никакого разумного управления не было и быть не могло. Долгосрочный портфель, целиком состоящий из инструментов с фиксированной доходностью, не только менее доходный, но и, с учетом инфляции, даже более рисковый, чем вложения в акции.