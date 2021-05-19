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У России два недруга

Почему в список «недружественных стран» вошли только США и Чехия
Владимир Веретенников , публицист, политический обозреватель
Андрей Гордеев / Ведомости

Опубликован список стран, совершающих «недружественные действия» в отношении Российской Федерации. Поскольку появление этого списка было анонсировано заранее, у общественности было время предложить свои варианты реестра «вражеских государств». Все так или иначе соглашались, что в этом перечне окажутся, как минимум, США, Великобритания, ряд стран ЕС, Украина, страны Балтии. Однако итоговый список оказался крайне куцым: США да Чехия. Почему?

Один из возможных ответов на этот вопрос такой: создание скандального «списка врагов» стало эмоциональным, а не спланированным шагом. Власти Чехии, неожиданно обвинившие Москву в диверсии, серьезно оскорбили Кремль. Нужно было чем-то отвечать, чтобы сохранить лицо. Ну а США в список внесли как флагмана, застрельщика давления на Россию. Кроме того, за последние семь лет США нагородили такой частокол антироссийских санкций, что взаимодействие двух стран и так сведено к ничтожному минимуму. Занося США в список, Москва ничего не теряет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных