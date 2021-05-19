У России два недруга

Один из возможных ответов на этот вопрос такой: создание скандального «списка врагов» стало эмоциональным, а не спланированным шагом. Власти Чехии, неожиданно обвинившие Москву в диверсии, серьезно оскорбили Кремль. Нужно было чем-то отвечать, чтобы сохранить лицо. Ну а США в список внесли как флагмана, застрельщика давления на Россию. Кроме того, за последние семь лет США нагородили такой частокол антироссийских санкций, что взаимодействие двух стран и так сведено к ничтожному минимуму. Занося США в список, Москва ничего не теряет.