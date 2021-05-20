Расти в условиях дешевого труда российская экономика больше не может

Если судить по свежим данным Росстата, посткризисное восстановление российской экономики носит достаточно устойчивый характер. Объем промышленного производства в I квартале 2021 г. всего на 1,3% ниже соответствующего показателя докризисного 2019 года – и то лишь за счет продолжающегося спада в нефтяном секторе. А оборот розничной торговли оказался ниже докризисных уровней на 1,6%. Несложные модельные расчеты позволяют спрогнозировать, что при сохранении текущих тенденций в промышленности и сфере услуг до конца года темпы экономического роста в 2021 г. достигнут 4%. И даже больше. Такого ускорения экономической динамики в нашей стране не фиксировалось с 2012 г.