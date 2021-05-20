Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Расти в условиях дешевого труда российская экономика больше не может

Масштабы спроса на внутреннем рынке имеют большое значение
Александр Широв , директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Возможность достижения относительно высоких по российским меркам темпов роста ВВП ставит перед экономической политикой целый ряд новых вопросов /Евгений Разумный / Ведомости

Если судить по свежим данным Росстата, посткризисное восстановление российской экономики носит достаточно устойчивый характер. Объем промышленного производства в I квартале 2021 г. всего на 1,3% ниже соответствующего показателя докризисного 2019 года – и то лишь за счет продолжающегося спада в нефтяном секторе. А оборот розничной торговли оказался ниже докризисных уровней на 1,6%. Несложные модельные расчеты позволяют спрогнозировать, что при сохранении текущих тенденций в промышленности и сфере услуг до конца года темпы экономического роста в 2021 г. достигнут 4%. И даже больше. Такого ускорения экономической динамики в нашей стране не фиксировалось с 2012 г.

Возможность достижения относительно высоких по российским меркам темпов роста ВВП ставит перед экономической политикой целый ряд новых вопросов. Например, если экономика развивается хорошо, не пора ли сворачивать меры антикризисной поддержки? Кроме того, любой значимый рост порождает в недрах монетарного регулятора подозрения о перегреве рынка, который грозит макрофинансовой стабильности. Активное восстановление в большом числе секторов экономики сопровождается ростом цен, что также вызывает понятную озабоченность властей.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных