Расти в условиях дешевого труда российская экономика больше не может

Расти в условиях дешевого труда российская экономика больше не можетМасштабы спроса на внутреннем рынке имеют большое значение
Если судить по свежим данным Росстата, посткризисное восстановление российской экономики носит достаточно устойчивый характер. Объем промышленного производства в I квартале 2021 г. всего на 1,3% ниже соответствующего показателя докризисного 2019 года – и то лишь за счет продолжающегося спада в нефтяном секторе. А оборот розничной торговли оказался ниже докризисных уровней на 1,6%. Несложные модельные расчеты позволяют спрогнозировать, что при сохранении текущих тенденций в промышленности и сфере услуг до конца года темпы экономического роста в 2021 г. достигнут 4%. И даже больше. Такого ускорения экономической динамики в нашей стране не фиксировалось с 2012 г.
Возможность достижения относительно высоких по российским меркам темпов роста ВВП ставит перед экономической политикой целый ряд новых вопросов. Например, если экономика развивается хорошо, не пора ли сворачивать меры антикризисной поддержки? Кроме того, любой значимый рост порождает в недрах монетарного регулятора подозрения о перегреве рынка, который грозит макрофинансовой стабильности. Активное восстановление в большом числе секторов экономики сопровождается ростом цен, что также вызывает понятную озабоченность властей.