Зачем банкам сотрудничать с сервисами учета финансов

Зачем банкам сотрудничать с сервисами учета финансовФинтех-коллаборации сдерживаются низким проникновением в России концепции Open Banking
За последние пять лет уровень проникновения технологий в финансовом секторе вырос вчетверо – в России он, по оценкам ЦБ, достиг 80% еще в 2019 г. Причем с каждым годом к банковским и платежным сервисам люди обращаются все чаще – по данным Mobile Finance Report, именно российские пользователи (по сравнению со среднемировыми значениями) проводят в финтех-приложениях больше всего времени. Аналитики связывают это, как ни парадоксально, с низким уровнем финансовой доступности и грамотности российского населения. Они объясняют, что банки встраивают в свои приложения образовательные и аналитические инструменты, как раз чтобы знакомить пользователя с сервисами, учить его грамотно планировать бюджет и экономить.
Но эти приемы работают недостаточно эффективно – по данным НАФИ, только половина россиян ведет учет расходов, при этом треть проводит подсчеты в уме, прикидывая примерные затраты. Иными словами, инструменты планирования личного и семейного бюджета, которые предлагают банки, многим по тем или иным причинам не подходят. В первую очередь это связано с ограниченным функционалом банковских приложений: расходы нередко маркируются неверно, доходы (во всем многообразии их источников) часто не учитываются, а инструменты прогнозирования и детальной аналитики не всегда доступны. К тому же большинство клиентов пользуются одновременно картами разных банков – в среднем на одного россиянина приходится почти четыре банковские карты, а общее число карт в обороте уже превысило 300 млн.