Зачем банкам сотрудничать с сервисами учета финансов

За последние пять лет уровень проникновения технологий в финансовом секторе вырос вчетверо – в России он, по оценкам ЦБ, достиг 80% еще в 2019 г. Причем с каждым годом к банковским и платежным сервисам люди обращаются все чаще – по данным Mobile Finance Report, именно российские пользователи (по сравнению со среднемировыми значениями) проводят в финтех-приложениях больше всего времени. Аналитики связывают это, как ни парадоксально, с низким уровнем финансовой доступности и грамотности российского населения. Они объясняют, что банки встраивают в свои приложения образовательные и аналитические инструменты, как раз чтобы знакомить пользователя с сервисами, учить его грамотно планировать бюджет и экономить.