Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Зачем банкам сотрудничать с сервисами учета финансов

Финтех-коллаборации сдерживаются низким проникновением в России концепции Open Banking
Илья Чернецкий , CEO CoinKeeper
Западная практика в этой области свидетельствует, что многие финтех-сервисы уже агрегируют данные из разных источников и предлагают клиенту платформу с максимально удобным интерфейсом для планирования бюджета /Евгений Разумный / Ведомости

За последние пять лет уровень проникновения технологий в финансовом секторе вырос вчетверо – в России он, по оценкам ЦБ, достиг 80% еще в 2019 г. Причем с каждым годом к банковским и платежным сервисам люди обращаются все чаще – по данным Mobile Finance Report, именно российские пользователи (по сравнению со среднемировыми значениями) проводят в финтех-приложениях больше всего времени. Аналитики связывают это, как ни парадоксально, с низким уровнем финансовой доступности и грамотности российского населения. Они объясняют, что банки встраивают в свои приложения образовательные и аналитические инструменты, как раз чтобы знакомить пользователя с сервисами, учить его грамотно планировать бюджет и экономить.

Но эти приемы работают недостаточно эффективно – по данным НАФИ, только половина россиян ведет учет расходов, при этом треть проводит подсчеты в уме, прикидывая примерные затраты. Иными словами, инструменты планирования личного и семейного бюджета, которые предлагают банки, многим по тем или иным причинам не подходят. В первую очередь это связано с ограниченным функционалом банковских приложений: расходы нередко маркируются неверно, доходы (во всем многообразии их источников) часто не учитываются, а инструменты прогнозирования и детальной аналитики не всегда доступны. К тому же большинство клиентов пользуются одновременно картами разных банков – в среднем на одного россиянина приходится почти четыре банковские карты, а общее число карт в обороте уже превысило 300 млн.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных